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茂木健一郎「生きがいとは外からの評価ではない」自分らしく生きるための哲学

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分が生きる、そして他人が生きることを尊重する」と題した動画を公開した。動画では、「生きがい」をテーマに、他人の評価基準に縛られずに自分らしく生きることの重要性について語っている。



動画の冒頭、茂木氏は生きがいを持つために最も大切なことは「自分らしくあること」だと切り出し、「生きがいとは、点数や評価関数ではない」と断言。子供たちは元来、自分らしく楽しく遊ぶという生きがいを持っているが、成長するにつれて外部からの評価が邪魔をし、その生きがいが奪われてしまうと指摘した。



さらに茂木氏は、学校の成績や会社の給料、SNSのフォロワー数など、私たちが「自分の目標」だと思い込んでいるものの多くは、実は親や教師、会社、あるいはプラットフォームの経営者といった「他人」から押し付けられた基準に過ぎないと説明。「ソーシャルメディアのプラットフォームとして儲かる」仕組みの罠を挙げ、私たちが他人の利益のために競わされている現状に警鐘を鳴らした。



また、哲学者のカントの言葉「他人を目的自体として扱い、決して単なる手段として扱ってはならない」を引用。親が子供の成績を自分のプライドのために気にしたり、会社が従業員を利益のための手段としたりする社会構造を批判し、「自分の内発的な喜びに従って生きる」ことの大切さを訴えた。



最後に茂木氏は、お互いに相手のありのままの姿を尊重し、自分のペースで生きることが大事だと提言。他人に基準を押し付けず、自分だけのスペースを持つことが、真の意味で人生を豊かにするというメッセージで動画を締めくくった。