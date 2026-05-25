テレ朝、あの”降板宣言”「重く受け止め」 今後の編成は「決まり次第お知らせ」
テレビ朝日は25日、同局系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜 深0：15）について、オリコンニュースの取材に対して、現状での対応を回答した。同番組をめぐっては、18日深夜放送回での発言がきっかけとなり騒動化、あのがXで降板を宣言する事態に発展していた。
【画像】実際の投稿…あのがXで冠番組の降板宣言
あののX投稿について、同局は「今回の放送は、あの様にとって本意ではない内容となり、多くの方に誤解を招く結果となってしまいましたことを深くお詫び致します。あの様がご自身の思いを発信されたことについても重く受け止めつつ、内容に関するコメントは控えさせていただきます。今回の事態を厳粛に受け止め、あの様ならびに所属事務所様に対し、誠意をもって対応してまいります」と説明した。
現状、収録済みのものがあるかとの質問には「制作過程に関することとなりますので、個別の状況や詳細につきましては、回答を差し控えさせていただきます」として、来週6月1日深夜放送については「今後の編成につきましては、決まり次第お知らせさせていただきます」と答えた。
18日放送の番組では、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、ネット上で話題となっていた。同局は22日、オリコンニュースの取材に対し「番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております」とコメント。「あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」「現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」とのコメントを寄せていた。
23日には改めて、番組サイトで声明を発表。「5月18日（月）放送の「あのちゃんねる」におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした。番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」としていた。
23日、あのは番組の声明を引用する形でXを更新。「あのちゃんねるとは「この表現は嫌です」や「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました。それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました。それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と宣言した。
続けて「企画や質問内容に抵抗しても、変わらず進んでいくことは過去にもありましたが、今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した「僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから」という言葉も、オンエア上ではカットされていました。今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです。今回のような質問や、暴露系の企画はゲストにも悪いし、僕もやりたくない、やらないでほしいと都度伝えてきましたが、改善される様子が無いので、これ以上はやれないとマネージャーに話していた矢先の今回の件でした」と記していた。
【画像】実際の投稿…あのがXで冠番組の降板宣言
あののX投稿について、同局は「今回の放送は、あの様にとって本意ではない内容となり、多くの方に誤解を招く結果となってしまいましたことを深くお詫び致します。あの様がご自身の思いを発信されたことについても重く受け止めつつ、内容に関するコメントは控えさせていただきます。今回の事態を厳粛に受け止め、あの様ならびに所属事務所様に対し、誠意をもって対応してまいります」と説明した。
18日放送の番組では、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、ネット上で話題となっていた。同局は22日、オリコンニュースの取材に対し「番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております」とコメント。「あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」「現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」とのコメントを寄せていた。
23日には改めて、番組サイトで声明を発表。「5月18日（月）放送の「あのちゃんねる」におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした。番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」としていた。
23日、あのは番組の声明を引用する形でXを更新。「あのちゃんねるとは「この表現は嫌です」や「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました。それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました。それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と宣言した。
続けて「企画や質問内容に抵抗しても、変わらず進んでいくことは過去にもありましたが、今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した「僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから」という言葉も、オンエア上ではカットされていました。今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです。今回のような質問や、暴露系の企画はゲストにも悪いし、僕もやりたくない、やらないでほしいと都度伝えてきましたが、改善される様子が無いので、これ以上はやれないとマネージャーに話していた矢先の今回の件でした」と記していた。