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テスラモデル3は究極のサードプレイス！「大人のミニ四駆」としてカスタムを楽しむのが正解だ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ニューガジェット三昧!」が、「テスラモデル3 Highland RWD 1年乗ってみて分かった購入後の現実｜良い点と残念な点を徹底検証」と題した動画を公開した。

EV購入を検討している30～50代の男性向けに、出演者のTERU氏がテスラモデル3に1年間乗って分かったリアルな感想を伝えている。



動画ではまず、購入理由としてスマートな納車プロセスと、OTAアップデートによる「タイヤのついたスマホ」と称される進化の魅力を挙げた。一方で、日本の狭い道での取り回しの難しさや、アルミ一体成形ボディゆえの車両保険料の高さ（年間15万円程度）、駐車時のセントリーモードによるバッテリー消費（バンパイアドレイン）といった残念な点も赤裸々に語っている。



また、自宅に充電環境がない場合のサバイバル運用術も伝授。

「スーパーチャージャーを中心にルートを組む」「充電の30分を有効活用する」「バッテリー残量を15%以下にしない」という3つのルールを守れば、快適なEVライフが送れると断言する。

さらに最大の魅力として、テスラは「大人のミニ四駆」であると語り、AliExpressやAmazonでパーツを購入してカスタムを楽しむ醍醐味を紹介。エンジンがないため振動や音がなく、車内で仕事や動画視聴が快適にできる「究極のサードプレイス」であると高く評価している。



最後に、高額なイメージのあるテスラだが、補助金や在庫車割引を活用することで実質的にお得に購入できると説明。概要欄の紹介コードを使えばさらに35,000円の割引が適用されることに触れ、最新のガジェット体験に飛び込むよう視聴者の背中を押して締めくくっている。