2028年4月、全事業所義務化が確定！ 北海道産業医オフィス「ストレスチェッカー」

記事ポイント 2028年4月から従業員規模を問わず全事業所でストレスチェックが義務化されることが正式に決定北海道産業医オフィスが累計10,000社以上の導入実績を持つ「ストレスチェッカー」と提携し北海道内の支援体制を強化ストレスチェック実施から高ストレス者面談・職場環境改善提案まで一括対応、オンラインで道内全域に対応 2028年4月から従業員規模を問わず全事業所でストレスチェックが義務化されることが正式に決定北海道産業医オフィスが累計10,000社以上の導入実績を持つ「ストレスチェッカー」と提携し北海道内の支援体制を強化ストレスチェック実施から高ストレス者面談・職場環境改善提案まで一括対応、オンラインで道内全域に対応

2028年4月から、従業員規模を問わずすべての事業所でストレスチェックが義務化されることが正式に決定し、中小企業を含む幅広い企業でメンタルヘルス対策の整備が急務になっています。

北海道産業医オフィスは、累計10,000社以上への導入実績を持つHRデータラボの「ストレスチェッカー」と提携し、北海道内企業向けの支援体制を強化します。

北海道産業医オフィス「ストレスチェッカー」





提携: 北海道産業医オフィス × 株式会社HRデータラボサービス名: ストレスチェッカー（企業向けストレスチェックサービス）対象エリア: 北海道内全域（オンライン対応、札幌圏以外にも対応）全事業所義務化: 2028年4月開始予定

北海道産業医オフィスは、HRデータラボが提供する「ストレスチェッカー」を活用し、北海道内企業に対するストレスチェック実施支援体制を強化します。

「ストレスチェッカー」は、官公庁・大学・病院・上場企業を含む累計10,000社以上への導入実績を持つ、日本最大級のストレスチェックサービスです。

厚生労働省は2026年5月18日の労働政策審議会において、2028年4月から全事業所でストレスチェックを義務化する方針を明らかにしました。

これまで従業員50人以上の事業場にのみ義務付けられていたストレスチェック制度が、従業員50人未満の事業場にも適用されることになります。

ストレスチェック全事業所義務化の背景

近年、メンタルヘルス不調による休職や労災認定件数の増加が社会課題となっています。

労働安全衛生法の改正法が公布され、ストレスチェックの全事業所への義務化が正式に決定したことで、中小企業においても従業員のメンタルヘルス対策体制の整備がこれまで以上に重要になっています。

これまで努力義務にとどまっていた従業員50人未満の事業場も、2028年4月以降は義務対象に含まれます。

ストレスチェッカーの特徴

「ストレスチェッカー」は、厚生労働省のストレスチェック制度に準拠した企業向けサービスです。

Web上での受検環境を備え、集団分析・結果管理機能を搭載しており、企業規模を問わず導入しやすい設計になっています。

官公庁・大学・病院・上場企業を含む累計10,000社以上への導入実績を持ち、幅広い組織で利用されています。

北海道産業医オフィスの支援体制

北海道産業医オフィスは、従業員50人以上を対象とした産業医サービスに加え、従業員50人未満の事業所向けの「顧問ドクター」サービスも提供しています。

「ストレスチェッカー」を活用したストレスチェック導入支援から、医師としての実施者対応、高ストレス者への面談、集団分析結果を踏まえた職場環境の改善提案まで、一括でサポートしています。

北海道という広域エリアの特性に対応するため、オンラインツールを活用した柔軟な面談体制を整備しており、札幌圏以外の地域企業にも対応しています。

産業医・精神科医による産業保健体制と「ストレスチェッカー」を組み合わせることで、ストレスチェックの実施にとどまらない、職場改善まで見据えた一貫した支援が可能になっています。

2028年4月の全事業所義務化を前に、北海道内の中小企業を含む幅広い事業者にとって、メンタルヘルス対策の具体的な一歩を踏み出す環境が整いつつあります。

累計10,000社以上の導入実績を持つ「ストレスチェッカー」と道内産業医の専門知識を組み合わせた支援体制は、ストレスチェック未経験の企業にも対応しています。

北海道産業医オフィス「ストレスチェッカー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ストレスチェックはいつから全事業所で義務化されますか？

A. 2028年4月から、従業員規模にかかわらずすべての事業所でストレスチェックが義務化されます。

厚生労働省が2026年5月18日の労働政策審議会でこの方針を明らかにしており、これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業場も対象に含まれます。

Q. 札幌以外の道内企業でも利用できますか？

A. 北海道産業医オフィスはオンラインツールを活用した面談体制を整備しており、札幌圏以外の地域に拠点を置く企業にも対応しています。

対応エリアの詳細は公式サイトに掲載されています。

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