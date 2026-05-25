緑川光、佐久間大介ら豪華声優陣、朗読劇『約束の果て』9月再演 東京国際フォーラムに集結
声優の緑川光、佐久間大介（Snow Man）らが出演する「朗読劇 READING WORLD ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の果て』」が、9月28日、29日に東京国際フォーラムホールAにて再演されることが発表された。2024年に松野太紀さん演出により舞鶴市で初演され大きな感動を呼んだ本作が、演出・映像のヨリコジュン氏、音楽の大嶋吾郎氏によるブラッシュアップを経て、ついに東京の地で再演される。
【写真】ダークな雰囲気にピンク髪が似合う…クールな表情の佐久間大介
出演は、緑川、佐久間のほか、中井和哉、佐倉綾音、井上麻里奈が名を連ねる。さらに日替わりキャストとして、28日公演には下野紘、29日公演には豊永利行が出演する。
本作は、京都・世界文化遺産 下鴨神社で開催されている朗読劇「鴨の音」を継承するプロジェクト「READING WORLD」の最新作。声優による豊かな“声”の表現と、歴史の“記憶”を掛け合わせ、観客を物語の深淵へと誘う。
物語の背景となるのは、第二次世界大戦後、日本最後の引揚港となった京都・舞鶴港。シベリア抑留という過酷な運命に翻弄されながらも、日本への帰還（ダモイ）を信じ、互いを鼓舞し続けた男たちの姿が描かれる。
■朗読劇 READING WORLD ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の果て』（再演）
【日程】
9月28日（月）OPEN 午後6：00／午後7：00
9月29日（火）OPEN 午後12：00／START 午後1：00
9月29日（火）OPEN 午後5：00／START 午後6：00
【会場】
東京国際フォーラム ホールA
【スタッフ】
脚本：山下平祐
演出・映像：ヨリコジュン
オリジナル演出：松野太紀
音楽：大嶋吾郎
【出演】
9月28日（月）：緑川光、佐久間大介、中井和哉、佐倉綾音、下野紘、井上麻里奈
9月29日（火）：緑川光、佐久間大介、中井和哉、佐倉綾音、豊永利行、井上麻里奈
出演は、緑川、佐久間のほか、中井和哉、佐倉綾音、井上麻里奈が名を連ねる。さらに日替わりキャストとして、28日公演には下野紘、29日公演には豊永利行が出演する。
本作は、京都・世界文化遺産 下鴨神社で開催されている朗読劇「鴨の音」を継承するプロジェクト「READING WORLD」の最新作。声優による豊かな“声”の表現と、歴史の“記憶”を掛け合わせ、観客を物語の深淵へと誘う。
物語の背景となるのは、第二次世界大戦後、日本最後の引揚港となった京都・舞鶴港。シベリア抑留という過酷な運命に翻弄されながらも、日本への帰還（ダモイ）を信じ、互いを鼓舞し続けた男たちの姿が描かれる。
■朗読劇 READING WORLD ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の果て』（再演）
【日程】
9月28日（月）OPEN 午後6：00／午後7：00
9月29日（火）OPEN 午後12：00／START 午後1：00
9月29日（火）OPEN 午後5：00／START 午後6：00
【会場】
東京国際フォーラム ホールA
【スタッフ】
脚本：山下平祐
演出・映像：ヨリコジュン
オリジナル演出：松野太紀
音楽：大嶋吾郎
【出演】
9月28日（月）：緑川光、佐久間大介、中井和哉、佐倉綾音、下野紘、井上麻里奈
9月29日（火）：緑川光、佐久間大介、中井和哉、佐倉綾音、豊永利行、井上麻里奈