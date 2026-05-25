声優花澤香菜（37）が、24日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）にゲスト出演。昨年9月に発表した声優小野賢章（36）との離婚をイジられるシーンが、2週連続で登場することとなった。

マツコ・デラックスが復帰した今放送は、声優特集だった。明石家さんまから唐突に「離婚してんて？」と聞かれた花澤は「さんまさん、聞いてください、離婚したんです私」と切り出した。

さんまから「あの時、幸せに結婚します！ 頑張ります！ って言っといて。そう長く頑張らなかったなぁ」とツッコまれ、花澤は「頑張りましたって！ 頑張って5年ですから」と切り返した。その後、番組は通常に進行した。

そして次週31日の告知VTR内で、今度は番組進行役の平成ノブシコブシ吉村崇から「離婚されたみたいな…」と質問されるシーンが登場。花澤は「うるせえな！」と語気を強めて返答し「イジってんのか、私のこと！なんだこのヤロー！」と大声を上げていた。

花澤は2020年7月8日、小野と結婚したことをSNSで報告。昨年9月、花澤が文化放送「花澤香菜のひとりでできるかな？」（日曜午後10時半）に出演し、小野との離婚を肉声で報告していた。