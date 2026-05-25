「子供は？置き去り？」ヒカル、彼女の圧巻スタイル際立つ旅行ショット公開「コラ画像にしか見えない」
YouTuberのヒカルさんは5月24日、自身のInstagramを更新。彼女・加藤神楽さんのスタイルの良さが際立つ姿を公開しました。
【写真】ヒカルの彼女の美脚
コメントでは「本当に2人お似合い」「神楽ちゃんがスタイル良すぎて相馬さんとの写真がコラ画像にしか見えないんだけど」「神楽ちゃんの腰の位置が相馬さんのお腹の所なのおもろw」「神楽ちゃん相変わらずスタイル良いし、お美しい」「キャップかぶってるヒカルくん何か昔のヒカルくんっぽくて懐かしみを感じた」「ホッコリする良い写真ばかり」と絶賛の声のほか、一部からは「子どもは？置いてきてんの」「子供は？置き去り？」といった声も寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ヒカルの彼女の美脚
「コラ画像にしか見えない」ヒカルさんは「ハワイ旅行part1 夏を先取りしてきた ホテルは安定のリッツ・カールトン」とつづり、11枚の写真を投稿。1枚目は加藤さんとのツーショットです。また2、4枚目では「神楽と相馬が仲良くなってた まえすはそれを撮りながらずっと相馬をいじってた」と、YouTuberの相馬トランジスタさんと加藤さんのツーショットも公開。加藤さんは黒いミニスカートを着用しており、長い脚が際立つスタイル抜群の姿が印象的です。
「ハワイに到着」22日にも「ハワイに到着」と、加藤さんとのツーショットを披露していたヒカルさん。こちらにも「えっ？子供は？」「年に何回子供を置いて海外旅行するんだか、、子供より男を優先する母親にしかみえないです」などの厳しいコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)