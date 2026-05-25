日本AV女優にデビュー勧められ話題に！“超絶ボリューム”の元アイドルバンドガール、ジウォンの近況

ジウォンが最新ショットで大胆なイメチェンを披露した。

圧倒的なビジュアルとカリスマ性でファンの視線を釘付けにしている。

【写真】超絶ボリュームのジウォン

ガールズバンド「LATENCY（レイテンシー）」のジウォンが、新しいヘアスタイルと共に近況を伝えた。

ジウォンは5月24日、自身のインスタグラムを更新。公開された写真には、明るい金髪のロングヘアに、ボディラインを強調した衣装を着用した彼女の姿が収められている。何かと話題になる肉体、そしてアイドル時代とは一線を画す、クールで洗練されたビジュアルが印象的だ。

ジウォンといえば、その並外れたプロポーションゆえに起きた驚きのエピソードも有名だ。過去に日本のAV女優、小倉由菜とYouTubeで共演した際、その抜群のスタイルに「人気が出そう。ぜひ（AV）デビューしてほしい」と冗談交じりに太鼓判を押されたことがあり、ネット上で大きな話題となった。

そんな彼女は、2017年に「Good Day」の一員としてアイドルデビュー。グループ解散後の2020年からは「cignature」のメンバーとして活動を続けてきた。2024年末にcignatureの解散が発表されるとソロ活動を開始。現在は、5人組ガールズバンド「LATENCY」のギター・ボーカルとして、アーティストとしての新たな局面を迎えている。