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離乳食選びで損しない！専門家が明かす「買ってはいけない」市販品の見分け方と月齢表記の落とし穴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「離乳食選びで失敗しない！市販品の見分け方」と題した動画を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい先生が、生後9か月からを対象とした市販のパウチ型離乳食を自ら試食し、パッケージの月齢表示に頼らない、子どもの発達に合わせた商品選びの重要性を解説している。



まい先生は、あるメーカーの離乳食から3品をピックアップ。1品目の「鶏とトマトのリゾット風がゆ」では、スプーンから「ぼとっ」と落ちる適度な粘り気を高く評価した。しかし、ペーストの中に細かく刻まれたニンジンやズッキーニが含まれている点に言及し、「硬さの違うものは混ぜてはいけない」という離乳食の鉄則に反していると指摘。「ドロドロの中に硬いものがあるから、歯があると思わず噛みたくなる。歯がない子は丸飲みするしかない」と述べ、丸飲みのリスクに警鐘を鳴らした。



続く2品目「かつおの竜田揚げ みぞれかけ」や、3品目のマグロの水煮「おさかなほぐほぐ」についても、まい先生は自らの歯を使わずに舌だけで処理できるかを実証。「唾液と混ざらないと飲み込めない」「水分が抜けてパサパサになり、歯を使わざるを得ない」と分析した。これらの商品は生後9か月で求められる舌の動きを超えており、1歳以降で咀嚼の練習を始める時期に適していると評価している。



動画の終盤でまい先生は、市販の離乳食を選ぶ際の注意点として、「何カ月からってあんまり信用できない」と断言。便利な市販品を活用すること自体は否定しないものの、選ぶ時には「ぼとっと落ちやすいもの」「硬い異物が入っていないもの」を選ぶよう推奨した。利便性を重視するあまり、子どもの発達段階に合わない商品を選んでいないか、大人が事前に自ら試食して確認する姿勢が重要である。