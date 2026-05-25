この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「離乳食選びで失敗しない！市販品の見分け方」と題した動画を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい先生が、生後9か月からを対象とした市販のパウチ型離乳食を自ら試食し、パッケージの月齢表示に頼らない、子どもの発達に合わせた商品選びの重要性を解説している。

まい先生は、あるメーカーの離乳食から3品をピックアップ。1品目の「鶏とトマトのリゾット風がゆ」では、スプーンから「ぼとっ」と落ちる適度な粘り気を高く評価した。しかし、ペーストの中に細かく刻まれたニンジンやズッキーニが含まれている点に言及し、「硬さの違うものは混ぜてはいけない」という離乳食の鉄則に反していると指摘。「ドロドロの中に硬いものがあるから、歯があると思わず噛みたくなる。歯がない子は丸飲みするしかない」と述べ、丸飲みのリスクに警鐘を鳴らした。

続く2品目「かつおの竜田揚げ みぞれかけ」や、3品目のマグロの水煮「おさかなほぐほぐ」についても、まい先生は自らの歯を使わずに舌だけで処理できるかを実証。「唾液と混ざらないと飲み込めない」「水分が抜けてパサパサになり、歯を使わざるを得ない」と分析した。これらの商品は生後9か月で求められる舌の動きを超えており、1歳以降で咀嚼の練習を始める時期に適していると評価している。

動画の終盤でまい先生は、市販の離乳食を選ぶ際の注意点として、「何カ月からってあんまり信用できない」と断言。便利な市販品を活用すること自体は否定しないものの、選ぶ時には「ぼとっと落ちやすいもの」「硬い異物が入っていないもの」を選ぶよう推奨した。利便性を重視するあまり、子どもの発達段階に合わない商品を選んでいないか、大人が事前に自ら試食して確認する姿勢が重要である。

YouTubeの動画内容

00:28

パウチの離乳食「鶏とトマトのリゾット風がゆ」を検証
06:31

「かつおの竜田揚げ みぞれかけ」は9カ月には早い？
09:09

咀嚼の練習に最適？3品目「おさかなほぐほぐ」
11:13

市販離乳食の月齢表示は信用できない
12:43

総評：選ぶ時に気をつけるべきポイント

関連記事

「手は感覚器」汚れにくさより脳への刺激を優先して選ぶのが大正解！専門家が教えるベビーグッズ評価軸

「手は感覚器」汚れにくさより脳への刺激を優先して選ぶのが大正解！専門家が教えるベビーグッズ評価軸

 知っておきたい「手づかみ食べ」の開始時期！発達のプロが教える見極めサインと進め方

知っておきたい「手づかみ食べ」の開始時期！発達のプロが教える見極めサインと進め方

 意外と知らない離乳食の始め方！月齢ではなく「正しいずりばい」がカギ

意外と知らない離乳食の始め方！月齢ではなく「正しいずりばい」がカギ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

まい先生の天才保育チャンネル_icon

まい先生の天才保育チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 5730人 396 本の動画
発達支援士 保育士/幼稚園教諭
youtube.com/channel/UCKVJBO9Hcd8vk3VYx3L_gEg YouTube