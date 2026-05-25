元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が、24日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿 日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。タモリについて語った。

YouTuberヒカルの「タモリ全く面白くない」発言に端を発した“タモリ論争”の話題。さまざまな芸能人がSNS上で議論を繰り広げたが、鈴木氏は「ちょっと前のことになりますけど、タモリさん論争あったじゃないですか。タモリ論争。お会いしたことは？」とともにパーソナリティーを務める社会学者の古市憲寿氏に投げかけた。

古市氏が「僕、ちゃんとはないんですよ。面白い人なんですか？」と尋ねると、鈴木氏は「面白いです。僕は純粋に単純に面白い」と語った。

続けて「すごい覚えてるのは、菊川怜ちゃんがブレークして。あの子東大じゃない？ 建築かなんかやってたのかな」と菊川がフジテレビ系「笑っていいとも！」にゲスト出演した放送のことを回想。「それでタモリと『テレフォンショッキング』の時に、建築のセメントの作り方みたいなのを、昼の12時半にずっとコンクリの作り方話してキャッキャキャッキャやってんだけど」と苦笑し「俺、それ見た時にすげえなと思って。よくコンクリートの作り方を10分話せるなと思ったんだけど。そういうところも含めてすごいと思います」と感嘆した。

古市氏も「本当にインテリって感じがしますよね。教養があって面白い人っていう」と同意していた。