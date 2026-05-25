「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）

小結若隆景が２０２２年春場所以来、３番目の長期ブランクとなる２５場所ぶり２度目の優勝を飾った。本割では藤凌駕を肩透かしで退け、１２勝３敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を押し出しで制した。右膝の大ケガで幕下まで落ち、今場所も右肘のケガにも耐えた。昨年秋場所で逃した大関への起点も作り、昇進への意欲を語った。霧島は本割で宇良を押し倒したが、２場所連続４度目の優勝を逃した。

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教え子の奮闘がうれしい。学法福島高時代の恩師で、同校相撲部の二瓶顕人監督（４０）は「今場所強いな、と思いながら見ています」と語った。

入学時は体重が６５キロ程しかなかった若隆景は、負けん気は人一倍。「何でも必ず勝負しにいく。トレーニングで誰かが１０回やったら１５回やるとか、誰かが２０キロを持ち上げたら２５キロを持つとか」。年間１０日ほどしか完全オフがない環境で、もっとも強く意識したのが一つ年上の兄・若元春。かなわなくても「もう一丁」と挑み続けた。

二瓶監督も、高校３年の夏の大会前だった若隆景と「下級生から指摘されて、われに返った」と１時間以上取り続けた。「部活中は厳しく、少しでも力を抜いた後輩には厳しく指導する。でも、稽古が終わると一緒に遊んで、卒業後も連絡を取っていた。仲間を大切にする子でした」と述懐した。

若隆景が２０２３年春に右膝重傷で手術を行った際は「後ろ向きな言葉は一切なくて『はい、頑張ります』って」と感心した。在学時は不仲だった若元春からは「お互い子どもができて、最近は仲良くしているんです」と連絡を受けた。

３１歳で復活優勝した若隆景。二𦹀監督は「解説者から『基本に忠実だ』『お手本みたいな相撲』と言ってもらえている。そういう相撲を守りながら、さらに上の地位を目指してほしい」と語った。