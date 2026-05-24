「大相撲夏場所・１４日目」（２３日、両国国技館）

歴史的な大混戦にもつれ込んだ。平幕の伯乃富士が賜杯争い単独トップの大関霧島を寄り倒し、１０勝目を挙げるとともに逆転初優勝の可能性を残した。小結若隆景は琴栄峰を押し出し、霧島に並ぶ１１勝目。義ノ富士にすくい投げを決めた藤凌駕、藤ノ川を突き落とした宇良が１０勝に乗せた。７人が優勝戦線に残り、史上最多６人による優勝決定戦の可能性が出た。

伯乃富士が結びの一番で単独トップの大関を撃破し、大混戦に持ち込んだ。右前みつを許して土俵際まで寄られたが、片足でこらえて必死に残す。巻き返してもろ差しになると、最後は一気に圧力をかけて寄り倒した。

普段は勝ち筋だけを考えて土俵に上がるが、この日は「どうしても先に上手を取るイメージができなかった。不利な体勢になる可能性もあると思っていた」と逆転での勝利も想定。念入りなシミュレーションで、大きな白星をつかんだ。

不思議な力も湧いていた。この日は鳥取県在住の両親が現地観戦。過去には、母が訪れていた場所で金星を挙げた。「おやじは大黒柱で、母は枝のように優しく支えてくれる。一生かけて恩返ししたいし、いいところを見せられてよかった」。最高の勇姿を届けた。

師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）からの暴力騒動で、春場所後に師とともに処分を受けていた伯乃富士。「大相撲には自分の志で入ってきている。自分の決めたことをひたすらやっている人間はかっこいい。そうなりたい」と角界入りした当初の夢を思い出し、真摯（しんし）に相撲と向き合っている。

その場所で自身８場所ぶりの２桁星を挙げ、初優勝のチャンスをつくり出した。千秋楽は、前回対戦（十両時代の２４年名古屋場所）で敗れた藤青雲と対戦。１１勝目を挙げ、３敗の霧島と若隆景がそろって敗れた場合のみ決定戦が巡ってくる。「やり切りたい」。伯乃富士が目をぎらつかせた。