「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）

阪神ドラフト１位の立石正広内野手（創価大）が２試合連続の１番で起用され、プロ初の決勝打を含む２安打２打点を記録した。

これでプロ初の１軍に昇格した１９日から４戦負けなしで、チームは今季最長タイの４連勝。立石も全試合で安打を放っており、球団のドラフト１位では２０１６年の高山俊以来１０年ぶりのデビューから４試合連続安打となった。

この試合では巨人先発の右腕・ウィットリーに対して初回は内角高めへの１５３キロで空振り三振に倒れた。それでも三回２死は中前打。０−０の五回２死二、三塁では中前へ先制の２点適時打。２試合連続マルチ安打に「追い込まれていましたが、食らい付いてコンパクトにスイングすることを心がけました」と振り返った。

まだ４試合目ながら１７打数７安打で打率・４１２。藤川監督は「今の活躍でファンの方に強い印象を残していると思いますし、相手チームにも強い印象を残してますけど、とにかく健康に進めていくことだと思いますね」と話した。

デビューからチームが負けていないこともあり、ファンも歓喜。ネットでは「勝利の女神ならぬ男神」「やっぱり立石くんは何か持ってるのかもしれないね」「ホントどこまで伸びるか楽しみで震える」と今後に期待する声が相次いだ。