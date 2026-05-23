【オークス】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『100%！4番人気以内×前走3つのレース、黄金馬体重は460kg～499kg、1人か2人は外国人騎手』

テレビ東京・冨田有紀アナから『第87回オークス（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！

ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』

牝馬クラシック第2戦 スピードとスタミナを兼ね備えたチャンピオンレース『第87回 オークス（優駿牝馬）（GI）』をガチ予想！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

第87回 オークス（優駿牝馬）（GI）枠順

2026年5月24日（日）2回東京10日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ミツカネベネラ（牝3 横山和生）

1-2 レイクラシック（牝3 M.ディー）

2-3 アランカール（牝3 武豊）

2-4 ロングトールサリー（牝3 戸崎圭太）

3-5 リアライズルミナス（牝3 津村明秀）

3-6 ロンギングセリーヌ（牝3 石橋脩）

4-7 スタニングレディ（牝3 三浦皇成）

4-8 スマートプリエール（牝3 原優介）

5-9 トリニティ（牝3 西村淳也）

5-10 スターアニス（牝3 松山弘平）

6-11 アメティスタ（牝3 横山武史）

6-12 ドリームコア（牝3 C.ルメール）

7-13 エンネ（牝3 坂井瑠星）

7-14 ソルパッサーレ（牝3 浜中俊）

7-15 アンジュドジョワ（牝3 岩田望来）

8-16 ジュウリョクピエロ（牝3 今村聖奈）

8-17 スウィートハピネス（牝3 高杉吏麒）

8-18 ラフターラインズ（牝3 D.レーン）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。