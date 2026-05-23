【オークス】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『100%！4番人気以内×前走3つのレース、黄金馬体重は460kg～499kg、1人か2人は外国人騎手』
テレビ東京・冨田有紀アナから『第87回オークス（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！
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牝馬クラシック第2戦 スピードとスタミナを兼ね備えたチャンピオンレース『第87回 オークス（優駿牝馬）（GI）』をガチ予想！
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＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
第87回 オークス（優駿牝馬）（GI）枠順
2026年5月24日（日）2回東京10日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ミツカネベネラ（牝3 横山和生）
1-2 レイクラシック（牝3 M.ディー）
2-3 アランカール（牝3 武豊）
2-4 ロングトールサリー（牝3 戸崎圭太）
3-5 リアライズルミナス（牝3 津村明秀）
3-6 ロンギングセリーヌ（牝3 石橋脩）
4-7 スタニングレディ（牝3 三浦皇成）
4-8 スマートプリエール（牝3 原優介）
5-9 トリニティ（牝3 西村淳也）
5-10 スターアニス（牝3 松山弘平）
6-11 アメティスタ（牝3 横山武史）
6-12 ドリームコア（牝3 C.ルメール）
7-13 エンネ（牝3 坂井瑠星）
7-14 ソルパッサーレ（牝3 浜中俊）
7-15 アンジュドジョワ（牝3 岩田望来）
8-16 ジュウリョクピエロ（牝3 今村聖奈）
8-17 スウィートハピネス（牝3 高杉吏麒）
8-18 ラフターラインズ（牝3 D.レーン）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。