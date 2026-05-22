立憲民主党の蓮舫参院議員（58）の長男に、ネット上で改めて注目が集まっている。

発端となったのは、5月19日にX上で拡散された蓮舫氏の家族に関する投稿だ。添えられていたのは、蓮舫氏が’16年に出演したバラエティ番組のキャプチャ画像で、番組内に登場した双子の長女について《超絶美女》とつづられていた。この内容は560万回以上表示され、大きな反響を呼んだ。

その流れで、同じく双子の長男にも注目が集まった。写真付きで《息子もイケメンだもんな。やっぱ遺伝子って強い》とする投稿も拡散され、こちらは356万回超のインプレッションを記録している。特に若い世代のユーザーを中心に反応は広がり、

《どっちも整った顔立ちでほんとに羨ましい限り》

《蓮舫もめっちゃ美人やから納得 娘息子美形すぎてドラマやん》

《息子イケメンすぎてビビった》

など、称賛の声が相次いでいる。

話題となっている長男は、芸能活動の経験もある村田琳（29）。幼稚園から蓮舫氏の母校の青学に通い、高校でイギリスへ留学。帰国後はアイドルグループに所属し、’19年には大泉洋（53）主演のドラマ『ノーサイド・ゲーム』（TBS系）でチームを支える有馬慎吾役として俳優デビューを果たしている。蓮舫氏が自身のInstagramに親子ツーショットを投稿した際には、「母親似のイケメン」として注目を集めたこともあった。

一方で、過去には親子関係をめぐる報道で話題になったこともある。

「’22年3月、『女性セブン』が、琳さんが前年に突如自身のYouTubeで『今日で、母親のことを気にして生きるのはやめたいと思います』と“絶縁宣言”をしていたことや、総資産4000億円ともいわれる元自民党員で実業家の糸山英太郎氏（83）と養子縁組を結んでいたことなどを報じました。しかし、’24年6月の『週刊文春』によれば、養子縁組は約1年後の’22年6月に解消され、現在は再び蓮舫氏側の戸籍に戻ったそうです」（全国紙政治部記者）

蓮舫氏は1993年にジャーナリストの村田信之氏（60）と結婚し、1997年に双子を出産。2020年に離婚しているが、以前から子どもたちへの愛情の深さでも知られていた。前出の全国紙政治部記者はこう語る。

「蓮舫氏は忙しいなかでも子どもを気にかけていて、長男の活動も熱心に応援していたそうです。だからこそ、琳さんが出て行った当時はかなり気落ちしていたと聞きました」

現在、双子は29歳。今年4月には、蓮舫氏がInstagramで兄妹そろって誕生日を迎えたことを報告している。

政治家として強い存在感を放つ一方で、母としてさまざまな葛藤も経験してきた蓮舫氏。“イケメン長男”への再注目とともに、その家族像にも改めて関心が集まっている。