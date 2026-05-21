とちぎテレビ

上三川町で起きた強盗殺人事件で栃木県警の捜査本部は２１日、逮捕された指示役とみられる夫婦の横浜市にある自宅を捜索しました。

この事件は、５月１４日午前上三川町上神主の住宅で金品が物色されここに住む富山英子さん６９歳が殺害されたほか、富山さんの長男と次男がけがをしたものです。捜査本部はこれまでに強盗殺人の疑いで指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者２８歳と妻の美結容疑者２５歳、それに実行役とされる１６歳の高校生の少年４人の合わせて６人を逮捕しています。

事件の発生から１週間となった２１日、栃木県警の捜査員１０人ほどが竹前容疑者夫婦の横浜市にある自宅アパートを捜索しました。

また、逮捕された少年らは事件の直近で勧誘されたとみられることが２１日、捜査関係者への取材で新たに分かりました。事件発生前の今月７日には、盗品のナンバーをつけた車に乗っていた疑いで茨城県八千代町の渡辺昌英容疑者４１歳が逮捕されています。渡辺容疑者は、闇バイトに応募したといった趣旨の供述をしていて警察が関連を調べています。

そのほか夫婦が現場にいた少年４人に貸したとみられる白い外車は、夫婦と少年ら以外の名義だったことが分かりました。夫婦の自宅アパート近くではよく似た車を複数の住民が目撃していて、数週間前から路上駐車されるようになったということです。

捜査本部は、夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。

竹前容疑者夫婦の自宅では、捜索に入ってからおよそ３時間後に押収品を抱えた捜査員らが出てきました。警察は、事件の経緯をさらに調べるとしています。