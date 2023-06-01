あの×齊藤なぎさがマクドナルド新CMで1年ぶりに共演！「久々に本物に会えて嬉しい（笑）」（斎藤）

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あのと齊藤なぎさが出演するマクドナルドの新TVCM「マックに甘いの飲みにこないか ももとマスカット」篇が5月26日から放映される。

■「One Night Carnival」の替え歌にあわせてダンス

平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用した「マックに甘いの飲みにこないか？」シリーズCM第2弾で、第1弾に登場したあのに加え、齊藤なぎさもキュートな歌唱、合いの手を披露。1年ぶりの共演となるふたりは、息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現した。

CMでは、あのと齊藤なぎさが、「マックに甘いの飲みにこないか？」のメッセージとともに、ネオンが輝く幻想的な空間に登場。あののクールなカットに続き、齊藤がキュートに「マック！」と合いの手を入れる。

ふたりは、桃があふれるピンクのかわいらしい世界と、マスカットをモチーフにしたライトグリーンの爽やかな空間へ飛び込み、5月27日から発売される新商品“もものスムージー”“マスカットスムージー”の世界観を表現。ふたりが歌う「One Night Carnival」の替え歌に乗せて、息ぴったりのダンスを披露する姿に注目だ

また、1,000円分のマックカードが当たるXキャンペーンも実施される。詳細はキャンペーンサイトで。

■撮影エピソード

◇久しぶりの再会に「かわいい～」と褒め合うあの＆齊藤

期間限定の人気メニュー“もものスムージー”と新登場の“マスカットスムージー”の CM 撮影でスタジオに入り、ニッコリと笑顔であいさつを交わしたあのと齊藤なぎさ。

CM では初共演ながらも、かつて同じ映画作品に出演したことがあるふたりは、久しぶりの再会を喜びながらお互いの衣装や髪型を眺めて「いいね～」、「かわいい～」を連発。

とくに齊藤はあのが発信するSNSや出演番組をマメにチェックしていることを明かすなど熱烈なファンぶりをアピールし、あのが照れくささで言葉を失ってしまうほど。ふたりの仲よしな空気感はスタジオ全体に広がり、和気あいあいとしたムードの中で撮影がスタートした。

◇息の合ったダンスで大盛り上がり！かつてのグループを想起させる瞬間も！？

新CMは、平成の名曲「One Night Carnival」を替え歌した楽曲に合わせ、“もものスムージー”“マスカットスムージー”をイメージした空間であのと齊藤がダンスを踊る“KAWAII（かわいい）”演出を採用。

ふたりは、かつて共演した際に同じアイドルグループのメンバーを演じたこともあるため息がピッタリ。本物のグループのようなダンスを披露した。カットの合図がかかると、振り付けを楽しそうに確認し、笑い合うふたりの姿が見られた。

◇単独のシーンでもアートを感じさせる存在感を発揮したあの

横たわってサングラスをかけるシーンやゲームの筐体に頬杖をつきながらポーズをとるシーンなど、単独で出演する場面でもアートを感じさせる強い存在感を発揮していたあの。

ベッドのうえで静かな風に吹かれながら“マスカットスムージー”を飲むシーンでは、涼しげな表情でおいしそうに味わう魅力的な演技も披露。

今回の撮影では、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした“もものスムージー”もしっかりと味わい「甘さがちょうどよくておいしい」と話していたあのだが、「どっちもおいしいけど…お気に入りはマスカットです」と、新登場の“マスカットスムージー”が好みの味であることを明かしていた。

◇全力で臨んだ“KAWAII”ポーズに「めっちゃかわいい！」と思わず大絶賛

あのとペアで踊るシーンでは絶妙に息の合ったコンビネーションで撮影現場を盛り上げ、ソロのダンスシーン撮影ではさらにノリノリの表情で元気いっぱいのアクションを披露していた齊藤。

アクロバティックなカメラワークに合わせて“KAWAII”ポーズを連発する撮影では、さらにクオリティの高い映像を完成させるためテイクを重ねたが、監督がOKの合図を出すと「どの映像が使われてもいいな～」と、全力を出し切った充実感満点の笑顔を見せていた。

◇CM楽曲やナレーション収録でも抜群のコンビネーションを発揮

ダンスだけでなく、CM楽曲やナレーション収録でも抜群のコンビネーションを発揮していたあのと齊藤。あのが歌うCM楽曲では「KAWAII！」や「マック！」など齊藤の“合いの手”で大きく盛り上がり、監督も「最高です」と絶賛していた。

ナレーションは口調をアレンジした収録も行われ、あのが「よろしくぅ！」と巻き舌風のセリフを決めると、齊藤は「すごい」と感激。「私もやってみます」と挑んだものの、なかなかうまくいかず惜しくも時間切れ。残念そうな表情を見せていた齊藤だが、控室へ戻る直前に「…よろしくぅ」とつぶやいたら“巻き舌”に成功し「あ、今ごろできた（笑）」と笑顔を取り戻していた。

■あの＆齊藤なぎさ インタビュー

Q：新CMで初共演いただいた感想を教えてください。

齊藤：楽しかった。

あの：嬉しかったし。

齊藤：一緒に踊れたのも嬉しかったですし…かわいいなって思いました、改めて。

あの：お互い、服装も対になって違ったりしてかわいかった。

齊藤：めちゃくちゃかわいい撮影で楽しかったです。

Q：“もものスムージー”と新作の“マスカットスムージー”、おふたりのお気に入りはどちらでしょうか？

齊藤：せ～の、で言おう。

ふたり：せ～の…

あの：マスカット！

齊藤：もものスムージー！

あの：分かれた！（笑）

齊藤：いい感じに分かれました。

あの：どっちもおいしいんですけど…お気に入りはマスカットです。

齊藤：桃がごろっと入ってるので、そこがお気に入りです。

Q：約1年ぶりの共演でお互いに変わった印象などを教えてください。

あの：なんか1年前はすごい金髪だったけど、今日はピンクにしてきて、そういうかわいらしいとこは変わらないなって思いつつ…見た目は変わりました（笑）。

齊藤：SNSとかでずっと追ってたので、久々に本物に会えて嬉しい（笑）。今日も「SNSで見ていてかわいかったよ」って話をしました。

あの：久しぶりの共演で嬉しかったです。

Q：お互いの「KAWAII！」と思うところを教えてください。

齊藤：ぜんぶ本当にかわいくて…大好きなんですよ。会うたびに好きになっちゃうっていうのは、前の撮影中も思っていたんですけど、今日も色々とキュンキュンさせられることを言ってくれるんですよ。

あの：言ってないですって（笑）！

齊藤：言ったよ（笑）！ 本当にそういうところがかわいくて。ちょっとツンデレなところあるよね？ そこが“KAWAII”なって思います。

あの：なぎさちゃんも…顔もですけど、見るからにかわいいんですけど、なんかギャグセンスとかもけっこう高くて、ずっと喋っていておもしろいのが“KAWAII”ポイントだなって思います。

齊藤：嬉しい！ やった～（笑）。

Q：「キュンな食感」を表現するCMのようにおふたりが最近“キュン”としたエピソードを教えてください。

あの：なぎさちゃんが急に「私のこと好き？」って聞いてきたり、そういうのが“キュン”とくるっていうか、ドキッとしちゃって。それでなんかアワワ…ってなるんですけど、その反応を見て「マジ、メロいね」とか言って、なんか遊ばれてる感じがまた“キュン”ときました。

齊藤：（あのに）「1年前よりちょっと痩せたの。どう？」って聞いたら、「え？ なんか確かに。でも1年前もそんな風に思わなかったよ」「ずっとかわいいよ」みたいに言ってくれて、「それヤバい。“キュン”」って言いました。嬉しかったです。

Q：「とにかくもうフルーツごくごくしたかった」というセリフのように、おふたりが今“とにかくしたいこと”を教えてください。

あの：断捨離ですね。断捨離がまだ今年できていないので、全部なくしたいというか…家も出ていきたいし、引っ越しもしたいし、みたいな。なんかスッキリしたいなって。

齊藤：スッキリね、大事だよね。私は、このあいだあのちゃんと「ご飯に行こう」って言ってたんですけどそれがお互いスケジュールが忙しかったりして実現しなかったので、今回を機にまた行きたい。

あの：確かに。しましょう！

Q：CM放送は春から夏に移行する季節の変わり目のタイミングですが、おふたりの“気分を切り替えるスイッチ”を教えてください。

齊藤：音楽がすごく好きなので、音楽を聴くとめちゃくちゃスイッチ入って「がんばろう」って思えるんですけど、それこそあのちゃんの曲めっちゃ聴いてて、「ハッピーラッキーチャッピー」、いま歌えるくらい好きで聴いてます。

あの：歌を歌うというか、ちょっと家とかでも「ワー」って発声したらスイッチ切り替えやすいなって思います。家でなんか適当に鼻歌でワワワ～って歌うと「フウ～」ってなる。切り替えられる。

Q：おふたりでダンスするCMですが、約1年ぶりに一緒に踊ってみた感想を教えてください。

齊藤：嬉しかったというか、なんか久しぶりの感覚。「隣にいる！」みたいな（笑）。

あの：うんうん、それはありましたね。あと、なぎさちゃんが踊ってるとこ好きなので、見られてすごい嬉しかったです。

齊藤：嬉しい。そう言ってもらえて。楽しかったです。

あの：やっぱキレが違うっていうか…すごいと思います。

齊藤：嬉しい！ じゃあその“キレ”、注目してください（笑）。どうしよう、キレてなかったら（笑）。

あの：キレキレでした（笑）。

Q：最後に、“もものスムージー”と“マスカットスムージー”を待ち望んでいるお客さまや、マクドナルドファンの皆さまにお二方からメッセージをお願いします。

あの：マクドナルドにとにかくフルーツ！ なスムージーが期間限定で登場します！

齊藤：毎年大好評！ ももがごろっと入った“もものスムージー”。

あの：マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使った新作“マスカットスムージー”。

齊藤：マックに甘いの飲みにこないか？

あの：5月27日 水曜日から、全国のマクドナルドでキュンな食感をお楽しみください♡

■【画像】CMの場面写真

■【画像】キャンペーンビジュアル

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