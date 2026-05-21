西口プロレスを運営するウエストゲートエンタテインメントは2026年5月21日、長州小力さんについて、「重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め」て、契約解除を発表した。西口プロレスの公式Xでも同内容が報告されたが、「長州小力！お前腹出すぎなんだよ」などと叫ぶ動画が添付され、困惑する声が広がっている。

「西口プロレスは、法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底」

長州小力さんをめぐっては、4月に無免許で車を運転し赤信号を無視したとして、道路交通法違反の疑いで書類送検されていたと報じられていた。

西口プロレスは公式サイトとXで、ウエストゲートエンタテインメントの代表取締役社長・各務正人氏の名前で、

「長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました」

と発表。

ファンや関係者に「一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしました」として謝罪した。続けて、「西口プロレスは、法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底し、再発防止に努めるとともに、皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいります」とした。

Xでは、約30秒の動画も添付。動画では、「魔界の破壊神カカムーチョ様」「西口プロレスのCEO」を名乗る特撮ヒーローを彷彿させるコスチュームを着た人物が、

「長州小力、お前腹出すぎなんだよそもそも！だから免許キレてるんだよお前！」

「小力―！お前は、解雇！解雇！解雇だおらあ！」

などと叫んでいる。

この投稿には、「え？！？！」「文章と動画の温度差が...」「この動画... 受け身の取り方が分からない」など、困惑する声が寄せられている。

なお、長州小力さんの所属事務所である西口エンタテインメントは、「社会的制裁を受けていており、本人としても反省しておりますので」として、タレント活動は継続することを発表している。