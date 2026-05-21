１９９３年に俳優・加勢大周に対抗して「新加勢大周」の芸名で華々しく芸能界デビューを飾った坂本一生さん（５５）が、イメチェンした近影を公開した。

２１日までに自身のインスタグラムで「ブリーチのゴールド頼んだら間違ってグリーンが来た」と報告。返品せずに使用し「生まれて初めてグリーンにしてみた」と鮮やかなグリーンヘアに変身した姿をアップした。

「森の妖精になった気分だまぁ誰も俺のこと見て妖精と思わないと思うけど」とタンクトップで自撮り。「猫も相変わらず元気だ 今日も暑いし 今年の夏は冷夏なのか 暑いのかどっちかな？」とつづり、フォロワーから「妖精って！身体と中身のギャップがすごくて」「筋肉妖精」「オシャレ似合いますよ」との声が上がった。

１４回の転職の末、２０１７年に千葉・八千代市にトレーニングジムをオープンした坂本さん。ＳＮＳのプロフィルによると、現在の坂本さんは身長１７８センチ、体重１０３キロ。昨年のフジテレビ系特番「昭和平成の名場面４５連発！あの人ビフォーアフター」やＴＢＳ系「まさかの一丁目一番地」に出演して近影を披露し、ネットで「別人」「えらいことになってる」「変わり過ぎ」と変ぼうが反響を呼んだ。