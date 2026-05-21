　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

67508.02　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
66560.62　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
65550.44　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
64200.12　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
63797.31　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
62730.71　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
62044.18　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

61684.14　　★日経平均株価21日終値

61545.79　　均衡表転換線(日足)
61153.07　　6日移動平均線
60892.22　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
60291.05　　25日移動平均線
60016.05　　均衡表基準線(日足)
59284.92　　新値三本足陰転値
58900.79　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
58537.92　　ボリンジャー:-1σ(25日)
57584.32　　13週移動平均線
57179.12　　均衡表転換線(週足)
56784.79　　ボリンジャー:-2σ(25日)
56700.66　　75日移動平均線
56155.64　　均衡表基準線(週足)
55070.87　　26週移動平均線
55031.66　　ボリンジャー:-3σ(25日)
54945.67　　均衡表雲下限(日足)
54276.42　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53785.84　　均衡表雲上限(日足)
51240.96　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50968.52　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50961.08　　200日移動平均線
47660.63　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47411.04　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46738.03　　均衡表雲上限(週足)
43581.13　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　25.73(前日19.02)
ST.Slow(9日)　　26.13(前日35.67)

ST.Fast(13週)　 87.48(前日82.67)
ST.Slow(13週)　 89.86(前日88.25)

［2026年5月21日］

株探ニュース