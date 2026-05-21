【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(21日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
67508.02 ボリンジャー:＋3σ(13週)
66560.62 ボリンジャー:＋3σ(26週)
65550.44 ボリンジャー:＋3σ(25日)
64200.12 ボリンジャー:＋2σ(13週)
63797.31 ボリンジャー:＋2σ(25日)
62730.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)
62044.18 ボリンジャー:＋1σ(25日)
61684.14 ★日経平均株価21日終値
61545.79 均衡表転換線(日足)
61153.07 6日移動平均線
60892.22 ボリンジャー:＋1σ(13週)
60291.05 25日移動平均線
60016.05 均衡表基準線(日足)
59284.92 新値三本足陰転値
58900.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)
58537.92 ボリンジャー:-1σ(25日)
57584.32 13週移動平均線
57179.12 均衡表転換線(週足)
56784.79 ボリンジャー:-2σ(25日)
56700.66 75日移動平均線
56155.64 均衡表基準線(週足)
55070.87 26週移動平均線
55031.66 ボリンジャー:-3σ(25日)
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54276.42 ボリンジャー:-1σ(13週)
53785.84 均衡表雲上限(日足)
51240.96 ボリンジャー:-1σ(26週)
50968.52 ボリンジャー:-2σ(13週)
50961.08 200日移動平均線
47660.63 ボリンジャー:-3σ(13週)
47411.04 ボリンジャー:-2σ(26週)
46738.03 均衡表雲上限(週足)
43581.13 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 25.73(前日19.02)
ST.Slow(9日) 26.13(前日35.67)
ST.Fast(13週) 87.48(前日82.67)
ST.Slow(13週) 89.86(前日88.25)
［2026年5月21日］
株探ニュース
67508.02 ボリンジャー:＋3σ(13週)
66560.62 ボリンジャー:＋3σ(26週)
65550.44 ボリンジャー:＋3σ(25日)
64200.12 ボリンジャー:＋2σ(13週)
63797.31 ボリンジャー:＋2σ(25日)
62730.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)
62044.18 ボリンジャー:＋1σ(25日)
61684.14 ★日経平均株価21日終値
61545.79 均衡表転換線(日足)
61153.07 6日移動平均線
60892.22 ボリンジャー:＋1σ(13週)
60291.05 25日移動平均線
60016.05 均衡表基準線(日足)
59284.92 新値三本足陰転値
58900.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)
58537.92 ボリンジャー:-1σ(25日)
57584.32 13週移動平均線
57179.12 均衡表転換線(週足)
56784.79 ボリンジャー:-2σ(25日)
56700.66 75日移動平均線
56155.64 均衡表基準線(週足)
55070.87 26週移動平均線
55031.66 ボリンジャー:-3σ(25日)
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54276.42 ボリンジャー:-1σ(13週)
53785.84 均衡表雲上限(日足)
51240.96 ボリンジャー:-1σ(26週)
50968.52 ボリンジャー:-2σ(13週)
50961.08 200日移動平均線
47660.63 ボリンジャー:-3σ(13週)
47411.04 ボリンジャー:-2σ(26週)
46738.03 均衡表雲上限(週足)
43581.13 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 25.73(前日19.02)
ST.Slow(9日) 26.13(前日35.67)
ST.Fast(13週) 87.48(前日82.67)
ST.Slow(13週) 89.86(前日88.25)
［2026年5月21日］
株探ニュース