みなさんは、自分の子どもに「こんな大人になってほしい」と思うことがあるでしょうか。生命保険業を営むソニー生命保険株式会社が2026年2月、大学生以下の子どもがいる全国の20歳以上の男女1000人を対象に行った調査（インターネットリサーチ）によると、自分の子どもに目指してほしい“理想の大人”に選ばれた有名人は、1位が投打二刀流で米大リーグを席巻している大谷翔平さん（ドジャース）、2位は映画、ドラマやCM、バラエティーなど幅広く活躍する俳優の芦田愛菜さんでした。どんな理由で選ばれたのでしょうか。



【ランキング】子供に目指してほしい「理想の大人」上位にはすごい人がずらり…！

「自分の子どもに目指してほしい“理想の大人”のイメージに合う有名人」を尋ねたところ、1位は大谷翔平さん（73票）、2位は芦田愛菜さん（53票）、3位は天海祐希さん（20票）でした。



1位の大谷翔平さんと2位の芦田愛菜さんは、2023年の調査以降、4年連続でトップ2に入っています。選んだ理由について、大谷翔平さんは「子どものころから努力して夢をかなえたうえに、品行方正だから」や「人に対して気遣いもでき、仕事に対してもストイックだから」など、野球選手としての活躍や人柄を称える回答が多く、芦田愛菜さんは「知識も豊富で、立ち振る舞いも素晴らしい」、「知的なだけでなく、おごることなく学ぼうとする姿が素敵だから」など、謙虚な姿勢に好感を抱いているコメントがありました。また、3位の天海祐希さんは「人に媚びることなく、凜としている姿がかっこいい」「自立していて、憧れる存在」といった声が寄せられました。



なお4位にイチローさん（12票）、5位には鈴木亮平さん（10票）がランクインしました。



【出典】

ソニー生命保険株式会社による調査