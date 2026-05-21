◇ナ・リーグ ドジャース4−0パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回の第1打席で先頭打者本塁打を放つと、投げては5回3安打無失点の力投で4勝目。4登板ぶりの二刀流解禁でチームを連勝に導き、首位を堅守した。

試合後、大谷は「今日までの1週間、あまり投げ心地が良くなく入ってきて不安がありましたが、結果的に勝てて良かったですし、内容的にはそこまで良くなかったのかなと思います」と投球を振り返った。

続けて「投げ心地自体が良くなかったので、自分の中のパフォーマンスのレベルとして高いものが出せるかどうかっていうのが、一番しっくりと来てなかった」と満足しなかった。

そして、5回にタティスを併殺打に仕留め、雄叫びを上げた場面についても「結果的にダブルプレーになりましたけど、その前の四球が一番良くなかったですし、あの回の入り自体もそこまですっきりするものではなかったので、結果的には良かったですけど、そこに至るまでがあまり良くなかったです」と反省の言葉が口を突いた。

初回の第1打席、相手先発・バスケスの初球、高め直球をフルスイングすると、高々と打ち上がった打球が中堅右に着弾。投打同時出場した試合では今季初めてとなる本塁打を放った。

先頭打者アーチは今季3度目、通算27度目で、登板日に初球を先頭打者本塁打（先攻でプレーボール弾）にしたのは、日本ハム時代の2016年7月3日のソフトバンク戦（ヤフオクドーム）以来。メジャーでは史上初の快挙となった。

投げては5回3安打2四球4三振無失点で4勝目。粘るパドレス打線に球数がかさみ、今季最短となる5回でマウンドを降り、規定投球回には到達しなかったが、防御率は0・82から0・73まで良化した。3点リードの5回1死満塁のピンチではタティスを外角スイーパーで遊ゴロ併殺に仕留め、雄叫びを上げるなど感情をむき出しにした。