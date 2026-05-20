¥¤¥±¥á¥óÌò¼Ô°éÀ®¥²¡¼¥à¡ØA3!¡Ù¡¢5Ç¯¿¶¤ê¤ÎÁ´ÂÎ¥é¥¤¥Ö¡ÖA3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE¡×2027Ç¯4·î3Æü(ÅÚ)¡¢4Æü(Æü)²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª

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5. You & Me (Instrumental)
6. Flutter (Instrumental)
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¡ÖA3! PLEASANT SUMMER EP¡×
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¡ÚLIMITED EDITION¡Û
ÉÊÈÖ¡§PCCG.02501
²Á³Ê¡§¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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ÉÊÈÖ¡§PCCG.02502
²Á³Ê¡§¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
LIMITED EDITIONÆÃÅµ
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¡¦¡ÖA3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE¡× DAY1¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô ÉõÆþ
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3. Say Cheese!
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4. ¡ØA3!¡Ù¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖÂè½½°ì²ó¸ø±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦À¸ÇÛ¿® ¡Á²ÆÁÈ²ó¡Á¡×
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5. ¥Í¥Ð¡¼¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼(Instrumental)
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A3! PLEASANT AUTUMN EP
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A3! PLEASANT WINTER EP
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2. ÅÅÇ¾¥Ñ¥ì¡¼¥É
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3. Âè¸ÞÉô¼çÂê²Î¡¡¡Áº´µ×´ÖºéÌéver.¡Á
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7. Âè¸ÞÉô¼çÂê²Î(Instrumental)
8. ÅÅÇ¾¥Ñ¥ì¡¼¥É(Instrumental)
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