3月から5月頃に出回る春キャベツは、葉野菜特有の青味がさわやかで、さまざまな調理法で楽しむことができます。今回は、料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんが、春キャベツを使った「肉団子のシュークルート」をご紹介。家庭で手軽につくれるようアレンジした、フランス郷土料理のレシピです。

「春キャベツ」をおいしく食べるコツ

春キャベツは色がきれいで、歯ごたえが軽やか。葉野菜特有の青味もさわやかです。生食や塩もみ、さっと焼くなど、ぜひ適した調理法で食べてください。冬キャベツは逆に、煮込むとほろっとして甘くなります。

●「切りおき」すれば日々のおかずづくりに大活躍

毎日食べても飽きないおいしさがキャベツのいいところ。大きめのざく切りにして保存袋に入れ、冷蔵庫に入れておけば4〜5日もちます。みそ汁や炒め物の具に、出してすぐ使えてとっても便利です。

蒸し煮で楽しむ春キャベツのごちそう

「シュークルート」はフランス・アルザス地方の郷土料理で、本来は塩漬けの発酵キャベツですが、酢を加えて煮れば簡単。ひき肉をベーコンやソーセージにしても。

●肉団子のシュークルート

【材料（2〜3人分）】

キャベツ 1／3個（300g）

ジャガイモ 1個（150g）

タマネギ 1／2個（100g）

A［豚ひき肉200g 片栗粉大さじ1／2 塩ひとつまみ ニンニク（すりおろす）少し］

白ワイン 50ml

バター 10g

B［水1カップ 酢大さじ1 塩小さじ1／2 粒コショウ10〜12粒 ローリエ1枚］

フレンチマスタード（あれば） 少し



【つくり方】

（1） キャベツは細切りにする。ジャガイモは皮をむいて7mm幅に切る。タマネギは粗みじん切りにする。

（2） ボウルにA、（1）のタマネギの半量を入れて練る。

（3） 厚手の鍋に白ワインを入れて中火にかけ、煮立ったらバターを加える。バターが溶けたら、残りのタマネギ、（1）のジャガイモとキャベツを加え、Bを順に加えてフタをする。

（4） 4〜5分煮てキャベツがしんなりしたら、（2）を食べやすい大きさに丸めながらのせる。フタをしてさらに10分ほど煮る。器に盛り、マスタードを添える。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう