【ゼッテリア】「アジアンバーガーフェア」開催、「えび×ビーフ」の贅沢バーガーなど3品

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、5月27日から6月中旬までの期間限定で「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」など新商品3品を販売する。一部店舗を除く269店舗で取り扱う。

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◆「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」税込590円

ビーフ100%のパティに、プリプリのえびを香ばしく揚げたポップコーンシュリンプ2尾を合わせ、特製ガーリックシュリンプソースやレタス、スライストマト、マヨネーズなどとともに、バンズで挟んだ。特製ソースのガーリックの風味やライムの爽やかな香りは、「えび×ビーフ」という斬新な組み合わせと相性が良いという。

◆「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」税込590円

えびパティにポップコーンシュリンプ2尾を合わせ、特製ガーリックシュリンプソースで仕上げた。えびのプリプリ食感と旨みが楽しめる。

◆「スウィートチリチキンバーガー」税込520円

サクサクの竜田チキンに唐辛子の辛さとビネガーの甘酸っぱさが特徴の特製スウィートチリソースを合わせ、カットレタスやレリッシュ、マヨネーズなどとともに、バンズで挟んだ。隠し味として爽やかなレモンとナンプラーを効かせ、アジアンテイストに仕立てた。

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