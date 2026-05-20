深澤辰哉＆バナナマン設楽統の秩父旅2ショットに反響！深澤の古着コーデにも注目集まる「ひかると一緒に買ったスカジャン？」「めちゃくちゃかっこいい」「スタイル良い」の声

【写真＆動画】深澤辰哉＆設楽統の秩父旅2ショット／ふたりで表紙を飾った『月刊TVガイド』／深澤辰哉＆岩本照の沖縄旅／深澤辰哉＆設楽統『ノンストップ！』オフショット＆プライベートショット

JUNK（TBSラジオ）の公式Xが、Snow Manの深澤辰哉とバナナマン・設楽統のロケショットを公開し、注目を集めている。

■深澤辰哉＆設楽統、秩父での仲良しロケショット

5月15日放送の『バナナマンのバナナムーンGOLD』は、西武鉄道のコラボ企画「バナラビューGOLD」。ゲストの深澤と設楽がラビューに乗って秩父まで向かった。

公開された写真には、「CHICHIBU」のモニュメントを挟み、深澤と設楽が笑顔を見せる姿が写っている。

深澤は、黒のバケットハットに、金色の龍や鳥の刺しゅうが目を引く黒のスカジャンを合わせた存在感抜群のスタイル。ゆったりとしたカーゴパンツを合わせ、リラックス感のある着こなしを披露している。

一方の設楽は、白Tシャツと白のペイントパンツに黒のパーカーを合わせたラフな装い。ふたりでモニュメントを指さすようなポーズを決めており、ロケの楽しげな空気が伝わる1枚となっている。

さらに、深澤の私服にも注目が集まっている。Snow Manの公式YouTubeで、深澤と岩本照が沖縄の古着屋を訪れた際に購入したものではないかと、ファンの間で話題になっている。

SNSでは目「ひかると一緒に買ったスカジャン？」「随所にいわふか」「古着コーデめちゃくちゃかっこいい」「やっぱ深澤さんスタイル良い」「関係性が素敵すぎる」「したふか最高」「素敵な笑顔」などの声が寄せられている。

■深澤辰哉と設楽統がふたりで表紙を飾った『月刊TVガイド』

■深澤辰哉＆岩本照の沖縄旅の様子

■深澤辰哉＆設楽統『ノンストップ！』オフショット＆プライベートショット

Snow Man

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