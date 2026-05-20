「麻央ちゃんも一緒にいるよう」市川團十郎、長女＆長男との散歩ショット公開！ 「大人になったねー」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月20日、自身のInstagramを更新。子どもたちと散歩した時の写真を公開しました。
【写真】並んで歩く長女＆長男の後ろ姿
コメントでは「愛がいっぱいで魂が繋がってる家族だからだと思います」「麻央ちゃんも一緒にいるような感じです」「2人の後ろ姿変わりましたね？大人になったねー」「お姉ちゃんの後ろ姿が少女から女性に」「もうじき、お姉ちゃんを追い越しそう…」「二人ともさすが姿勢がいい」「新之助さんぼたんさん本当に仲良しですね」「お姉ちゃんの立ち姿が美しい〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】並んで歩く長女＆長男の後ろ姿
「二人ともさすが姿勢がいい」團十郎さんは「二人と散歩すると、なんかホッとします。なんだろね、、ありがとうって伝えてる」とつづり、5枚の写真を投稿。長女と長男と共に、公園を散歩している様子です。1、5枚目は並んで歩く2人の後ろ姿で、仲の良さが伝わってきます。また、4枚目では長男が木に登っており、子どもらしい無邪気な様子がほほ笑ましいです。
「何気ない時間が、一番大切です」12日にも「最近の子供達。何気ない時間が、一番大切です」と、長女と長男のツーショットなどを公開していた團十郎さん。こちらでも、公園を散歩している2人の後ろ姿を見ることができます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)