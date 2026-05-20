タレントのユージ（38）が19日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。現在のお金事情をぶっちゃけた。

福岡県・小倉を旅したユージ。公園でお花見中の若い4人組と“相席”が成立。ただ4人中3人にJOYと間違われた。さらに「正直、最近あまりお見けしないなと思ってた。最近何さてるのかなって」との質問が。「芸能の仕事もやらせてもらいつつ、それなりに実はビジネスもやってて。アパレル関連のビジネスだったり」と返した。

ユージはゴルフウェアブランド「CRONOS BLACK」のディレクターを務めており、「まだそんな有名じゃないです。今頑張って大きくしようとしてるんですけど。ただ、まあまあ稼いでます」と説明。「年商、去年で二十数億円。今年は今だと40億円ペース」と明かし、「へえ〜！」と声が上がった。

スタジオで見守る千鳥のノブは「クロノス・ブラックが!?ウソついてるって」と疑いの目を向けたが「すごいやん…」とつぶやいた。

さらにユージは「まあまあ…でも全然、芸能だけで余裕で毎月3桁万円以上は。もっといくときもある。調子いいときは月に4桁万円。芸能は夢ありますよ」とアピールし、相席した人たちを驚かせた。ラジオの帯番組や通販番組のMCなどレギュラー番組を5本持っているという。

生々しいギャラ事情を告白後、「これ相当俺のいやらしい話が…」と自ら苦笑いしたユージ。ノブはマウントを取るようなユージの自慢話を、JOYと言われた腹いせだと指摘。大悟も「急にヒールレスラーみたいになった」と大笑いだった。