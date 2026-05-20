「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）

広島がモンテロと坂倉の適時打で挙げた３点を床田−森浦−中崎−ハーンの４投手による継投で最少失点に抑えて逃げ切った。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「常に打者を追い込み、打たせて取る」床田の投球を評価。また五回一死三塁のピンチを切り抜けたことをこの試合、最大の勝因に挙げた。

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（広島は四回、モンテロの左中間への２点適時二塁打で先制。六回は坂倉の右前適時打で３点目を加え、４投手の継投で逃げ切った）

最後にハーンが打たれて１点は失ったが、そこまではどの投手も内容がよかったね。

床田は６回を３安打無失点。常にカウントで追い込んでいた。球速はなくても打たせて取るいつものスタイル。中盤で２度、先頭打者に二塁打されてピンチを作ったが、そこを切り抜けたのが勝因だろう。

（五回は先頭の勝又に中越え二塁打。六回は同じく先頭の蝦名に左中間二塁打を浴びて苦しい場面を迎えていた）

六回は上位打線で危なかったが、本当によくしのいだのは五回だろう。進塁打で一死三塁となり、打席に松尾を迎えたところだね。

ここを床田が２球で簡単に追い込むと、広島ベンチは“当てにくるだろう”という読みから、内野の守りを定位置から前進守備に変えた。

つまり「１点覚悟」から「１点も与えない」という守備陣形にした。そのあとファウルで粘られたが、松尾は二ゴロに仕留め、代打のビシエドも内野ゴロに打ち取った。

ストライク先行で、２球目までに前へ飛ばさせなかった床田の勝利と言えるだろうね。打者有利のカウントになっていたら状況は変わっていたかもしれないし、その後の展開もどうなっていたか分からない。あれは大きかった。

６イニングの中では２つの四球やボール先行となるシーンもあったが、コースをついての結果だから悪くはなかったと思うね。

２番手の森浦は今が一番いい投球をしているのではないか。球速は１５３キロ出ていた。５月に入ってすごくよくなってきた。

中崎とハーンと森浦の３人で終盤を担っているが、現状ではだれがどこを任されてもやれる感じだ。森浦がまたストッパーに戻っても決しておかしくないね。

モンテロがいいところで打った。菊池の動きもよかった。軽快な守りで投手を助け、四球を選んでホームを踏む。犠打もきっちりと決める。彼がいると本当にゲームが引き締まる。