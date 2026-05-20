山本はソフトバンクへトレード移籍した

DeNAは今月12日にソフトバンクと山本祐大捕手、尾形崇斗投手＆井上朋也内野手との1対2の交換トレードを発表した。正捕手の電撃トレードは世間を驚かせる形となったが、山本が入団した2017年のDeNAのドラフトを振り返り、“現在地”を見てみる。

山本はBCリーグの滋賀がドラフト9位で入団。2021年に51試合に出場すると、2023年には71試合に出場し、正捕手としての立場を固めた。

山本の相棒としてバッテリーを組んでいたのが、山本と同期で1位入団、東克樹投手。2023年は東―山本で最優秀バッテリー賞も受賞した。2位入団の神里和毅外野手は俊足を武器とし、今季は24試合に出場し、守備固めや代走などで出場機会を増やしている。

3位は阪口皓亮投手で2023年7月に西浦直亨内野手とのトレードでヤクルトへ移籍。今季は1軍で1試合の登板にとどまっている。

4位は齋藤俊介投手、5位は櫻井周斗投手、6位は寺田光輝投手、7位は宮本秀明内野手、8位は楠本泰史外野手。楠本は現在、阪神でスカウトを担当している。（Full-Count編集部）