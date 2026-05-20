辻ちゃん長女・希空、サッカースペイン代表ユニまといランウェイ ひときわ目を引く存在感放つ【サツコレ2026SS】
タレント・杉浦太陽＆辻希美夫妻の長女・希空（のあ）が17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。
【写真】スラリ美脚でランウェイを闊歩した櫻井優衣
「Kemari87 KISHISPO(ケマリ87・キシスポ) ステージ supported by アディダス」に登場した希空は、FIFA ワールドカップ 2026に向けたスペイン代表の鮮やかな真っ赤なユニフォームを主役に、デニムのミニスカートを合わせたスポーティかつガーリーなスタイリングを披露。フレッシュな魅力あふれる堂々としたウォーキングで、ランウェイ上でひときわ目を引く存在感を放っていた。
24回目の開催となった今回は、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』(略称:『オキコレ2026』)との共通テーマとして「STARLIGHT」を掲げ、多様な個性と価値観が共鳴することで生まれる“新たな創造”をファッションで表現。多彩な演出とともに、140人以上の豪華出演者による約5時間におよぶ充実のステージを展開した。
【写真】スラリ美脚でランウェイを闊歩した櫻井優衣
「Kemari87 KISHISPO(ケマリ87・キシスポ) ステージ supported by アディダス」に登場した希空は、FIFA ワールドカップ 2026に向けたスペイン代表の鮮やかな真っ赤なユニフォームを主役に、デニムのミニスカートを合わせたスポーティかつガーリーなスタイリングを披露。フレッシュな魅力あふれる堂々としたウォーキングで、ランウェイ上でひときわ目を引く存在感を放っていた。