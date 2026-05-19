19日午前、兵庫県たつの市の住宅で住人の母親と娘が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件の可能性も視野に捜査しています。遺体が発見された住宅の前から中継です。

（MBS谷田潮音記者の報告）

田中さん親子の遺体が見つかった住宅の前からお伝えします。

この狭い道の奥におよそ２０mのところに、亡くなった田中澄恵さんと娘の千尋さんの2人が住んでいる家がありますが、いまもブルーシートでさえぎられ、中の様子を伺うことはできません。

現場は、たつの市の中心部から車で10分ほどのところの田畑の広がる地域にある住宅街です。人通りも少なく、車もほとんど通っていません。また街灯も多くはなく、午後9時ごろからは住宅の灯りも消え始め、ほとんど物音もありません。

母の澄恵さんを知る人は「挨拶をすると返してくれるような、優しくおだやかな人だった」。また事件があったことについては、「2人が亡くなったことに驚いている。トラブルについて聞いたり、相談を受けたりすることはなかった」と話していました。