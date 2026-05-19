お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。自身の仕事の変化について語った。

ブクロは仕事の方向性について「やはりまだまだ女性に対してちょっかいかける番組、下世話な話をする企画など、地上波でも少なくなってきた内容の仕事が多い。これは大変ありがたいが、よく呼んでもらっていた『クロナダル』と『森香澄の全部噓テレビ』も終了してしまい、いよいよ出れそうな深夜番組すらなくなってきた。好感度が欲しいわけでもないし、到底そんなことも期待もしていないが、このままだとちゃんと出してもらえるテレビがなくなる気がしている。年齢的にも女の子がどうこう言ってるのも気持ち悪いし、方向転換の必要性を感じてきた」と語った。

とろサーモン久保田かずのぶは「わかってんねや」と笑い、「どう方向転換すんねん」とつっこんだ。

ブクロは「これは深刻です。兄さん、教えてください」と笑った。

久保田は「知らんがな。お前がやってきたことやんけ」と爆笑した。

ブクロは「沼にハマってもうて。抜け出せないんですよ」と自身の芸風と葛藤していることを明かした。

ウエストランドの井口浩之は「東ブクロさんって何に出られて、何に出られないんでしたっけ。どういうルールでやってるんでしたっけ」と女性問題以降、ブクロが出演できる番組の線引きがあいまいなことを語った。

ブクロは「わからへんねん。テレ朝さんはゆるいねん。意外にテレ東が厳しかったりする。でもそんなんもなくなってきてる。でもそんな中『ラヴィット!』は出られてるみたいな」と語った。

井口は「『ラヴィット!』出れるって結構な気するじゃないですか」と」反応した。

ブクロは「でも3000万円ぐらいかけて、お金払って出てるから。別荘買ってみたいな」と語った。

井口は「もう結構月日も流れて、“なんかゲスいやつだな”って、何やったかわからない」と現在のブクロのイメージを語り、久保田も「ゲスいやつが逃げ切ったみたいな」と共感し笑った。

井口は「だからもう大丈夫な気もするけど」と語った。

ブクロは「でももうないよ。出れてるテレビは」と現状を語った。

久保田は「『クロナダル』と『森香澄の全部噓テレビ』も終了してしまい…って、お前ここ来んなよ！」とイジり、ブクロは「俺が終わらせたみたいに」とつっこんだ。