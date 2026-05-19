自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度について、京都府警は１８日、府内では４月１日の制度開始から１か月間の交付件数が１５８件に上ったと発表しました。

【グラフで見る】全国ではどの違反行為が多く取り締まられた?「自転車青切符」交付の内訳

最も多くなったのは「一時不停止」で約７割にあたる１１１件に上っていて、交通ルールの周知を進めたいとしています。

青切符とは？対象となる違反行為は『ながらスマホ』など１１３種類

青切符は１６歳以上を対象に「信号無視」やスマートフォンなどを使用する「ながら運転」といった自転車の交通違反に対し、反則金を科す制度です。

対象となる違反行為は全部で１１３種類で、たとえば

▼携帯電話の使用（１２０００円）

▼信号無視（６０００円）

▼イヤホンの使用（５０００円）

などがあります。

青切符は京都府内で１５８件交付 最多は『一時不停止』

京都府警のまとめによりますと、４月１日の制度開始以降、府内では１５８件の青切符が交付されました。

違反別では▼一時不停止が最も多い１１１件、次いで▼携帯電話の使用（ながらスマホ）２２件、▼信号無視１２件―と続きました。

このほか▼遮断踏切の立ち入り ７件、▼通行禁止 ２件、▼歩道通行 １件、▼車道の右側通行 １件、▼乗車積載方法 １件、▼イヤホン １件―もありました。

青切符導入に伴い『指導警告票』交付数は急増

また、反則金や刑事罰は発生しないものの違反に注意を促す「指導警告票」の４月中の交付数は、青切符導入前と比較して急増しました。

青切符導入前は、▼１月：４６０件、▼２月：５３７件、▼３月：３１９件―でしたが、▼４月：１００９件となりました。

警察は「指導に力を入れているため、４月中は多くなった」と説明しています。

指導警告票交付の内訳でも、「一時不停止」が最多の２８７件に上り、次いで▼イヤホン使用１５３件、▼通行区分１４０件、▼無灯火１０４件、▼信号無視７９件と続きました。

警察は、「こうした違反や交通ルールを知ってもらうことが事故防止につながると考えるので、講習や街頭での啓発活動など周知に力を入れていきたい」とコメントしています。