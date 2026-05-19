ロッテは19日、6月21日楽天戦（ZOZOマリンスタジアム 17時00分試合開始）でミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手(所属：TOKIOインカラミ)が始球式をすることになったと発表した。

同日は「ALL FOR CHIBA」として開催され、始球式は16時55分頃から行われる。中井選手は中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、現在も同県でトレーニングに励むなど、千葉にゆかりのあるアスリート。「ALL FOR CHIBA」は6月19日〜21日楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で行われ、千葉県のグルメ・物産品の販売やご当地キャラクターや千葉県にゆかりのあるゲストが来場するイベント。

▼ フィギュアスケート 中井亜美選手 コメント

「始球式という大変貴重な機会をいただき、ありがとうございます！野球経験はないので今からとても緊張していますが、千葉ロッテマリーンズの勝利を祈願し、心を込めて全力で投球します！ マリーンズファン、イーグルスファンの皆様、当日は球場全体で一緒に盛り上がって楽しみましょう！よろしくお願いします」