竹内渉Instagramより

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【モデルプレス＝2026/05/19】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りパンケーキを披露した。

【写真】2児の母・イケメン俳優の39歳妻「焼き目が綺麗すぎる」子ども用ストックに米粉パンケーキタワー

◆竹内渉、手作りパンケーキ


竹内は「米粉パンケーキタワー」「子供たちのストックだけど、私が全部食べてしまいたい」とコメントを記し、手作りのパンケーキを公開。10枚ほどのパンケーキが重なった豪華な一皿となっている。

◆竹内渉の投稿が話題


この投稿には「そのまま食べたい」「焼き目が綺麗すぎる」「食べたら止まらなくなりそう」「豪華すぎるショット」などといった反響が寄せられている。

白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）

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