“2児の母”白洲迅の妻・竹内渉、子ども用ストックに米粉パンケーキタワー公開「焼き目が綺麗すぎる」「豪華すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/19】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りパンケーキを披露した。
【写真】2児の母・イケメン俳優の39歳妻「焼き目が綺麗すぎる」子ども用ストックに米粉パンケーキタワー
竹内は「米粉パンケーキタワー」「子供たちのストックだけど、私が全部食べてしまいたい」とコメントを記し、手作りのパンケーキを公開。10枚ほどのパンケーキが重なった豪華な一皿となっている。
この投稿には「そのまま食べたい」「焼き目が綺麗すぎる」「食べたら止まらなくなりそう」「豪華すぎるショット」などといった反響が寄せられている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・イケメン俳優の39歳妻「焼き目が綺麗すぎる」子ども用ストックに米粉パンケーキタワー
◆竹内渉、手作りパンケーキ
竹内は「米粉パンケーキタワー」「子供たちのストックだけど、私が全部食べてしまいたい」とコメントを記し、手作りのパンケーキを公開。10枚ほどのパンケーキが重なった豪華な一皿となっている。
◆竹内渉の投稿が話題
この投稿には「そのまま食べたい」「焼き目が綺麗すぎる」「食べたら止まらなくなりそう」「豪華すぎるショット」などといった反響が寄せられている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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