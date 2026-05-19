女優の井川遥（49）が19日、都内で「FANCL」の新CM発表会発表会に出席した。

美と健康の秘訣（ひけつ）を聞かれると「健やかさってなんだろうと考えたときに、肌艶、姿勢、ポジティブなオーラ…そういったものを感じ取って“あの人健やかだな”と感じると思う。体の巡りを良くすることは長年の習慣。肌艶や顔色をよくするには運動すること。即効性があって、気持ちも晴れていく。運動は欠かせないですね」と回答。自身は学生時代から運動の習慣があり、ジム歴は約30年になるという。

具体的なメニューについては「マット運動で、ストレッチと筋肉にアプローチするトレーニング、その後はアクアビクスを取り入れています。25メートルを飛んだり跳ねたりしながら、筋肉を意識してパーツを動かしていきます」と本格的なトレーニングを行っている様子。「精神的にも内面的にも、外からも中からもアプローチできるのがいいと思います。結構ハードにやっています」とほほ笑み「健やかさがあってこその日常の豊かさ。年齢を重ねていくことをネガティブに捉えず、前向きに歳を重ねていきたい」と話した。