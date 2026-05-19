俳優の東出昌大（38）が、18日深夜放送のABCテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0・00）に出演。自身のYouTubeチャンネルについて語った。

5年前から山奥で生活する俳優・東出昌大が、都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、1泊2日の野営生活を行う同番組。

今回は、プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心、競泳男子で五輪3大会連続代表の瀬戸大也が東出のもとを訪れた。

自身のYouTubeチャンネルについて、那須川から「やめたんですか？」と聞かれると、東出は「“休止”って言ってるけど、再開のめどは特にない」と告白。「ここで飯を作るのが定番になって」と切り出した。

アウトドアスタイルの食事シーンが多い同チャンネルは、約5カ月前から更新がストップ。東出は「ただラーメンを食いに行く日もあれば、回転寿司の日もあったのに、なんか“あぁ、じゃあ飯を作らないと”っていうのが、生活じゃねぇと思って休みました」と打ち明けた。

そして「たぶん生活って暇つぶし」と吐露。「仕事にせよ何にせよ、お金があったらそのお金を使って暇つぶしをする。でも暇をつぶせないぐらい忙しくなったら意味がない。生きてる実感を失うから」と語り終えたところで、「じゃあ暇なことをしに行きますか」と釣り場に向けて出発していた。