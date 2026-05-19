森岡毅氏「刀」が横浜”新テーマパーク”構想にも関与…年間来場者数目標1500万人達成のために「決定的に足りないもの」【専門家が解説】

2010年、当時経営危機にあったテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」（以下、USJ）のマーケティングを主導し、業績をV字回復させたことで、高い評価を集めた森岡毅氏。

その後、森岡氏はUSJから独立し、2017年にマーケティング精鋭集団「株式会社 刀」を設立。「ネスタリゾート神戸」や「西武ゆうえんち」、「ハウステンボス」など、数々のテーマパークのマーケティングやコンサルタントを担当してきた。

イマーシブ・フォート、ジャングリアと立て続けに不調が続いている刀だが、「週刊文春」によって、神奈川県横浜市旭区に2031年開業予定の大規模テーマパーク「KAMISEYA PARK（上瀬谷パーク・仮称）」に関与していることが報じられた。

森岡氏率いる刀は、果たして今後“USJ復活劇”の頃のような輝かしい実績を残せるのか――。

今回はテーマパークや遊園地事情に詳しい日本遊園地学会会長の塩地優氏に、刀のこれまでの実績や、課題、横浜の新テーマパークの今後などについて解説してもらった。（以下「」内は塩地氏の発言）

記事前編は【手がけたテーマパークが続々と苦境に…森岡毅氏・刀「失敗続き」の要因となった「最大の弱点」と改善点とは【専門家解説】から。

高クオリティなアトラクションは困難

横浜市の大規模テーマパークに関する刀の“懸念”とは具体的にどういったことなのか。塩地氏に詳しく聞いた。

「三菱地所が主導する本プロジェクトでは、“世界に誇るジャパンコンテンツとジャパンテクノロジーを活用したワールドクラスの次世代型テーマパーク”というコンセプトが土台にあります。そのコンセプト通り、日本の人気漫画やアニメ、キャラクターといったIPをメインにコンテンツを展開するとみられています。

そしてこうしたIPビジネスは、テーマパーク事業者側にとって、低コストで人気IPのイベントを開催でき、その作品やキャラクターのファンを丸々顧客に取り込むことができるというメリットがありますが、IPホルダー側にとっても大きなメリットがあります。

あくまで一例ですがディズニーランドでは、80年以上前の映画作品である『白雪姫』のアトラクションやグッズが、いまだに人気を集めています。このようにテーマパークなどでIPを使ったコンテンツを展開することは、すなわちそのIP自体の寿命や人気を延ばすことに繋がるのです」

テーマパーク事業者側とIPホルダー側がWin-Winになれるわけだ。

「ただしそのためには、テーマパークには恒久的に人々に楽しんでもらえるような、クオリティの高いアトラクションがなければなりません。しかし先に説明したように、現状、刀の作るアトラクションは基本的に人を使ったイベント系のもの、あるいは他の映像に差し替えが簡単な映像シミュレーション的なもののみ。IPホルダー側が求めるアトラクション基準に達することは、現状の刀では到底難しいのではないかと言えます。

（報道されたような）刀の“失策”の裏には、こうしたIPホルダー側からの要求に応えられなかった、あるいは自分たちの作るアトラクションの形に収めようと交渉した結果、IPホルダーから不満を買った…というような事情が推測できます」

週刊文春の報道では、国民的人気を誇る作品『ONE PIECE』のIPホルダーである集英社を激怒させ、パーク参画を辞退されたとも。塩地氏が刀の最大の弱点として指摘する“高クオリティなアトラクションが作れない”という点が露呈してしまったのかもしれない。

（※編集部注：刀はホームページ上で週刊文春の報道について「当社はいかなるプロジェクトにおいても、作品・著者、作品にかかわるすべての方々、作品を愛するファンの皆さまへのリスペクトを大切にしてコンテンツ開発の協業やそれに向けた協議を日々誠実に実施しております。IPライセンサー様に対しても、記事にあるような業界のルールを逸脱する不適切な提案をした事実はございません」等の見解を示している。

詳細は⇀https://katana-marketing.co.jp/news/detail_218.html）

年間集客目標はディズニーに匹敵の「1500万人超え」

また上瀬谷パークは、年間来場者数1500万人越えという目標を掲げており、これは東京ディズニーリゾートのテーマパークに匹敵するほどの数字だ。

「年間1500万人というのは、相当なノウハウを積み上げ、トライ＆エラーを繰り返した先でやっと見えてくる驚異的な数字ですから、仮に失策がなかったとしても、そもそも刀だけの力で達成することはほぼ不可能だったと思います。

もし本当に1500万人を目標にするならば、例えばディズニーや、本場アメリカのユニバーサル・スタジオの優秀なクリエイターを招致するなどして、パーク設計を徹底的に構築していく必要があるでしょう」

IPホルダーから次々と参画を辞退され“危機的状況”を迎えている上瀬谷パーク事業。2031年に開業予定とのことで残り5年となり、期限は刻々と迫っているが、果たして――。

「今回の文春報道が出たこともあって、おそらく事業者の三菱地所は、パークを円滑に立ち上げるため、刀とのパートナーシップは実質的に見直さざるを得ないとみられます。そうなると課題となるのが、テーマパークのもっとも重要な要素であるコンセプトの設計など、根幹となる部分をどうするのかということ。

三菱地所はテーマパーク事業に明るいわけではないので、どこまで緻密にコンセプトを作り上げていけるかが課題であり、成功のカギといえるでしょう。ただ、今からコンセプトを練り直すと5年後の開業に間に合わない可能性が高いため、開業が延びるといった事態も考えられるでしょう」

テーマパーク関連事業において、何かと話題となる森岡氏率いる刀。“あのUSJをV字回復させた”という栄光に続く成功を勝ち取れるのか。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

【もっと読む】「子連れでアルファードに乗ってくる夫婦」に住宅営業マンが抱く"いやな予感"…「住宅ローン破綻予備軍」の共通点

【こちらも読む】「マーケティングの神様」森岡毅氏の誤算…”累積62億円赤字”「イマーシブ・フォート東京」失敗の元凶”処理能力の設計ミス”でささやかれる「ジャングリア2年寿命」説の根拠