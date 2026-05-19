怪しすぎる！在宅勤務なのに“出社して帰宅”を偽装する夫　奇妙な行動に「退職隠し？」の声

在宅勤務は通勤の手間、時間が省けるなどメリットも多いが、パートナーに隠れて“小芝居”を打つとなれば話は別だ。ガールズちゃんねるに5月中旬、「旦那が在宅してるのに会社に行っていた風を装って帰ってくる」というトピックが立ち、奇妙な夫の行動に注目が集まった。

トピ主は共働きで子無しの女性。ネットで電気の使用量明細を確認したところ、いるはずのない日中に大量の電気が使われており、リビングに在宅用パソコンが置いてあることから、夫が在宅勤務していることに気づいたという。

しかし、夕方頃にわざわざ一度家を出て会社から帰ってきた風を装う夫に「在宅してた？」と聞いても、頑なに会社に行っていたと言い張るそうだ。

パートナーがわざわざ嘘をつき、仕事帰りを偽装する。そんな状況に直面したら、誰しも疑いの目を向けるのではないだろうか。

「俺のほうが大変だから労わってよアピール」なのか

この奇妙な行動に対し、トピックでは夫側の心理を推測する声が相次いだ。特に多かったのが、家にいることで家事の負担が増えるのを恐れているのではないかという指摘だ。

「家事やらされるからとか？」

「家にいるなら家事をやれって言われるのを防いでいるのでは」

「在宅なら家事してって言われたり頼まれごとが多くなるから。どっちにしても嘘つかれるのは嫌だわ」

確かに、家にいるならあれこれ手伝ってほしいと言われるのは、在宅ワーカーあるあるだ。一方で「大変アピール」ではないかという意見も目立つ。

「俺のほうが大変だから労わってよアピール」

「夕飯出来上がった頃に『お帰りなさい、お疲れ様、仕事大変だったね、今ご飯できたから並べるね』って言われたいんでしょ」

「実は会社を辞めている」可能性も？ 腹の探り合いに

しかし、トピ主がその後に寄せたコメントによると、普段から在宅時の夫に家事を頼んだことはないそう。「実は会社辞めてるとかない？」という指摘もあったが、トピ主によれば会社支給のPCや携帯はまだ持っており、給料明細も渡されているため退職の可能性は低いという。

となると、やはり純粋に「楽をしていると思われたくない」という変なプライドなのだろうか。ユーザーからは、そんな夫の不誠実な態度に対して手厳しいツッコミが飛び交っている。

「小芝居するとこが気持ち悪いと思った」

「そんなんで嘘つくみみっちさで嫌いになっちゃいそう…」

中には、

嘘を暴くための対抗策を提案する声もあった。

「え？いなかったの？ じゃあ何で電気代かかったんだろう警察呼ぶね！でいいじゃん」

ここまでくると笑い話のようだが、夫に日常的に嘘をつかれ続けるのは気分の良いものではない。妻も疲れるだろう。

トピ主は直接の害がないため今は静観しているようだが、見えないところで繰り広げられる夫の偽装工作は、いずれ二人の信頼関係を根本から揺るがしかねない。お互いに余計な勘ぐりをしなくて済むよう、夫の本音を優しく聞き出してみるのが現実的なところではないだろうか。

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