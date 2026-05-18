18日は大分県や兵庫県で、今年（2026年）全国で初の猛暑日を観測。

【写真を見る】夏の家計を圧迫する“無意識出費”とは？

暑さが前倒しでやってくるなか、「夏の出費」も前倒しで家計に影響を与えているようです。

313地点で真夏日観測 大分・兵庫では35.3℃の猛暑日

山形純菜キャスター:

5月18日は全国的にも暑くなり、大分・日田市、兵庫・豊岡市で35.3℃と2026年初の猛暑日となりました。また、30℃以上の真夏日が313地点となりました。

気象予報士の坂口愛実さんは「猛暑日も前倒しに。暑さとの戦いは長期戦になりそう」としています。

暑さは家計にどのような影響を与えるのでしょうか。

帝国データバンクによると、「2025年の夏、東京の消費支出・世帯あたり」は月3512円増えていました。特に、▼外食や弁当、アイスなどの食料、▼エアコンなどの家具・家事用品です。

なぜ夏の出費は増えるのでしょうか。

消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんによると「“無意識出費”が増える」ということです。

例えば、

▼猛暑で買い物の頻度が減る

→行ったときにまとめて、“ついつい多めに購入”

▼カフェやコンビニで涼む

→そのときに“ついつい何か購入” など

SNSでも“無意識出費”について、このような声がありました。

「暑い日はついついカフェに寄っちゃう」

「アイスや制汗剤を優先して買っちゃう。毎年買うから使い切れたことがない」

「テーマパークに行ったけど、自販機の水を買う人で行列ができてた…」

「エアコン利用につなげて」 東京都 水道基本料金の無償化を実施

東京都は2025年に続き、水道料金の無償化を発表しています。

対象は東京都在住の一般家庭で、水道基本料金が4か月間無償化されます（5〜8月または6〜9月）。

※下水道料金は対象外／多摩地域・島しょ部も同様措置

水道料金は「基本料金＋使用量に応じた従量料金」で構成されています。この基本料金の部分（946〜1606円）が4か月無償になるということです。

基本料金が月1287円かかる4人家族の場合（平均使用水量約23㎥）、通常は月3353円かかりますが、基本料金1287円分が無償になるので月2066円になります。

小池都知事は15日、「水道料金の無償化を契機に、迷わずエアコンの利用などにつなげていただきたい」と話しています。

確認方法として、「検針票」「東京都水道局アプリ」があります。

東京都だけではなく、政府は7〜9月の電気ガス料金について、2025年の夏の水準を下回る支援を実施する方向で検討しています。高市総理は、補正予算案の編成検討を与党幹部に指示したということです。

経済アナリスト 馬渕磨理子さん:

国の補助もそうですが、企業が“涼しい働き方をしよう”と号令をかけるのも手だと思います。我慢をせず、エアコンをつけることは大事だと思います。



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＜プロフィール＞

馬渕磨理子さん

経済アナリスト

日本金融経済研究所代表理事 “日本一バズる”アナリスト

様々なお金の話をわかりやすく解説