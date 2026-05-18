佐野勇斗、『トイ・ストーリー５』新キャラ声優に！ ファンの前でサプライズ発表
M!LKの佐野勇斗が、7月3日公開の映画『トイ・ストーリー５』で、新キャラクターのハイテクおもちゃ、スマーティ・パンツの日本版声優に抜てき。18日に東京・池袋で声優発表イベントが開催され、ファンの前でサプライズで明かされた。
【写真】全力ピースで登場した『トイ・ストーリー５』声優を報告した佐野勇斗
現代の子どもたちも夢中になっている＜ハイテクおもちゃ＞が登場し、ウッディとバズが再び手を取り“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語を描く『トイ・ストーリー５』。
今回佐野が演じるスマーティ・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のデジタルおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間“眠り”についていたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すというキャラクターだ。
イベントが実施されたのは、ポップカルチャーの聖地・池袋。配送箱から登場した佐野は、「佐野勇斗、『トイ・ストーリー』の声優やります！」と大声で宣言。
かねてから『トイ・ストーリー』シリーズの大ファンであることを公言しており、イベント中も「業界で一番好きだという自信がある」と断言。
US本社のオーディションを経て、念願かなっての大抜てきで、「すごくうれしかったです。オーディションが久しぶりで、声優のオーディションも初めてだったのですが、オーディション時にジェシーと会話するシーンがあって夢のようでした」とうれしそうに振り返る。
佐野が声優を務めるのは今回が初。収録は「すごく難しくて、スマーティ・パンツに声を吹き込める日数が限られているのですが、すべて録り終わった後に、納得がいかなくて8割〜9割取り直しました」とファンならではのストイックさを吐露。
イベント中は、佐野にサプライズでUS本社と吹き替え演出の鍛治谷功からメッセージが代読される場面もあり、US本社は「スマーティー・パンツのキャラクターをとてもよく理解している。演技力も素晴らしい。楽しく大胆でぶっ飛んでいて、日本の観客の皆さんにもこの新しいキャラクターのスマーティーパンツを愛していただけると信じています」と佐野の芝居を絶賛。佐野もうれしげに「センキューソーマッチ」と返答し、会場を沸かす。
加えて、鍛治谷も「シリーズ史上最もウザい（でもかわいい）キャラのスマーティー・パンツを、二枚目ボイスを自ら進んでかなぐり捨てて演じてくださった、全身全霊で演じてくださった佐野さんの深い深い『トイ・ストーリー』愛に心を打たれました」と称賛しており、佐野は「佐野隼人が演じてるって思わせたくなくて、結構意識して頑張りました」と収録を振り返った。
佐野はすでにすべての収録を終えているそうで、“おもちゃvsデジタル”を描く本作について「いつもの『トイ・ストーリー』とは少し違った楽しみ方もできますし、昔から『トイ・ストーリー』が大好きな人は、結構激アツな展開もあると思います」と本作の魅力についてコメント。
「これからも『トイ・ストーリー５』をめちゃくちゃ盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもたくさん見て盛り上げていただけると幸いでございます」と集まったファンに呼びかけた。
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。
【写真】全力ピースで登場した『トイ・ストーリー５』声優を報告した佐野勇斗
現代の子どもたちも夢中になっている＜ハイテクおもちゃ＞が登場し、ウッディとバズが再び手を取り“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語を描く『トイ・ストーリー５』。
今回佐野が演じるスマーティ・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のデジタルおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間“眠り”についていたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すというキャラクターだ。
かねてから『トイ・ストーリー』シリーズの大ファンであることを公言しており、イベント中も「業界で一番好きだという自信がある」と断言。
US本社のオーディションを経て、念願かなっての大抜てきで、「すごくうれしかったです。オーディションが久しぶりで、声優のオーディションも初めてだったのですが、オーディション時にジェシーと会話するシーンがあって夢のようでした」とうれしそうに振り返る。
佐野が声優を務めるのは今回が初。収録は「すごく難しくて、スマーティ・パンツに声を吹き込める日数が限られているのですが、すべて録り終わった後に、納得がいかなくて8割〜9割取り直しました」とファンならではのストイックさを吐露。
イベント中は、佐野にサプライズでUS本社と吹き替え演出の鍛治谷功からメッセージが代読される場面もあり、US本社は「スマーティー・パンツのキャラクターをとてもよく理解している。演技力も素晴らしい。楽しく大胆でぶっ飛んでいて、日本の観客の皆さんにもこの新しいキャラクターのスマーティーパンツを愛していただけると信じています」と佐野の芝居を絶賛。佐野もうれしげに「センキューソーマッチ」と返答し、会場を沸かす。
加えて、鍛治谷も「シリーズ史上最もウザい（でもかわいい）キャラのスマーティー・パンツを、二枚目ボイスを自ら進んでかなぐり捨てて演じてくださった、全身全霊で演じてくださった佐野さんの深い深い『トイ・ストーリー』愛に心を打たれました」と称賛しており、佐野は「佐野隼人が演じてるって思わせたくなくて、結構意識して頑張りました」と収録を振り返った。
佐野はすでにすべての収録を終えているそうで、“おもちゃvsデジタル”を描く本作について「いつもの『トイ・ストーリー』とは少し違った楽しみ方もできますし、昔から『トイ・ストーリー』が大好きな人は、結構激アツな展開もあると思います」と本作の魅力についてコメント。
「これからも『トイ・ストーリー５』をめちゃくちゃ盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもたくさん見て盛り上げていただけると幸いでございます」と集まったファンに呼びかけた。
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。