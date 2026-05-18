タレントの加護亜依（38）が18日に更新された江頭2：50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねるEGA-CHANNEL」に出演。人気芸人との関係をぶっちゃけた。

江頭による笑いと音楽の祭典「エガフェス2026」に出演予定の加護は、江頭の「初めての麻辣湯」企画に同行しアテンド。実食しながらトークを交わした。

動画内では加護に「エガフェス」でスペシャルゲストとユニットを組んでもらうとサプライズ発表。江頭から「『オアシズ』の大久保佳代子」と明かされると加護は「えー！大久保さん！」と拍手。江頭は「名付けて、『ダブルK』」とかつて加護が辻希美と組んでいたユニット「W（ダブルユー）」になぞらえ、加護と佳代子のイニシャルから命名した。

江頭に「大久保とは仕事とかしたことあるの？」と聞かれると「多分…あるのかないのかぐらいなんですけど」と首をかしげながらも「私、大久保さんと一度、裸の付き合いがあります」。江頭が「え！？どういうこと？」と驚くと「サウナ。同じサウナに行ってらっしゃってて、裸を見ました！」と説明。「セクシーでした」と振り返った。