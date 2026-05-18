STARTO ENTERTAINMENTは18日、リーガル公式Xを更新し、5月31日に行われる嵐のラストライブを生配信するイベントや店舗に対して警鐘を鳴らした。

同アカウントでは「ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い」と題し「5月31日に行われるARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認されています。生配信の主催者は配信チケットの利用規約においてそのような上映について許諾しておらず、また、生配信の上映を理由に集客することは、著作権侵害やパブリシティー権侵害等にも該当しうる違法行為です」と忠告し、「悪質な行為に対しては法的対応も視野に入れております」と記載。「ファンの皆さまおよび生配信の視聴を検討されている皆さまにおかれましては、最終公演に向けて節度ある行動をお願い申し上げます」と強調した。

続けて、権利侵害通報フォームのURLも掲載。「当社タレントに関係する権利侵害の情報を見つけた場合は、以下の通報窓口のご利用もご検討ください」と注意喚起している。