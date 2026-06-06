日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が６日に放送された。番組ではサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑に独自インタビューを行った模様を紹介した。新潟明訓高時代には「全国高校サッカー選手権大会」にＦＷとして出場経験もある同局の田辺大智アナウンサーが「もしも対戦相手のチームが本多監督だったら、森保ジャパンをどう攻略するのか？日本の攻撃陣に対して守備にはどう指示を