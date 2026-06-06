【実際の写真】雪の中で次々と発見される遺体…長野県塩尻市の現場上田がエサに使った「犬訓練センター」予定地も冷酷な殺害手口と“人懐っこい性格”降りしきる雪の中、次々と発見される男女5人の遺体――。1994年の1月から2月にかけて、長野県塩尻市の寒々しい農地は日本中が注目する大量殺人事件の舞台となった。まず1月26日に女性Aさん（失踪当時47＝以下同）の遺体を発見。その夜、大阪市内で自称「犬訓練士」の上田宜