北海道・江別市で男子大学生が集団暴行され死亡した事件の裁判で、事件の発端を作り出したとされる被告が「社会に出られる確率はほぼないと思っている」と、厳しい判決を覚悟していると語りました。この裁判は江別市の公園で2024年、大学生の長谷知哉さんを暴行して死亡させたうえ、現金などを奪ったとして川村葉音被告ら男女3人が強盗致死などの罪に問われているものです。5日の裁判は被告人質問が行われ、川村被告は事件当日の様