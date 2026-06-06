◆米大リーグブルージェイズ―オリオールズ（５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手が、右翼フェンス際の一邪飛を好捕した際に、ダイヤモンドのイヤリングを失う“珍事件”が起きた。１―１で迎えた５回。先頭のマヨの右翼線フェンス際の一邪飛を賢明に追いかけたゲレロ。１度はグラブで打球を弾いたが、それを素早く右手で素手キャッチ。上半身がネットに押しつけられる