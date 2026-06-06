「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が5日夕、Xを更新。高市早苗首相の国会答弁内容をめぐり、ユーザーらに質問した。5日の参院予算委員会で、立憲民主党の塩村文夏参院議員が、高市早苗首相の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成し投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり、首相の公設第1秘書と動画を作成したとされる男性の会話の音声として「文春オンライン」が新たに配信し