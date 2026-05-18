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驚異的な身体能力で数々の難関チャレンジを突破してきた、さや香の石井。新たに挑戦した「ダブルダッチ」でも想像以上の才能を発揮し、まさかの“緊急事態”が発生する展開に……。

【TVer】軽々と技を成功させるさや香・石井に世界チャンピオンもあ然……まさかの「作戦会議していいですか？」

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今回、石井が挑戦したのは、2本の縄を使ってアクロバティックな技を繰り出す競技「ダブルダッチ」。2016年に世界チャンピオンにも輝いた関西の実力派チーム・Fat man Crewのもとを訪れ、指導を仰ぐことになった。 最終目標は、3時間半という制限時間の中で初級・中級・上級の技を習得したうえで、1曲通してパフォーマンスを完成させること。Fat man Crewのデモンストレーションを見て「すごい！」と気圧されたように見えた石井だったが、意気込みを聞かれると「できます」とやはり自信満々。その言葉どおり、最初のステップ課題をまさかの1回でクリアしてしまう。

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さらに、縄の回し手を背後から馬跳びのように越えて縄の中に入るという中級レベルの技まで１発で成功。これに「あれ？」「思った以上にできはる」と驚きと戸惑いを隠せない指導陣が“緊急会議”。想定していたプログラムを高難易度に変更し、いきなり“大会レベル”の上級編に挑戦することになった。

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さすがの石井も上級編には苦戦を強いられる。「ちょっと待って！これ何なん!?」「なんでこうなるの？」と混乱の中失敗を重ねる石井に、後輩芸人も「チャレンジ感出てますね」とニヤリ。珍しく壁にぶち当たった石井だったが、汗だくになりがらチャレンジを続け、少しずつ課題をクリアしていく。

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持ち前のセンスで高難易度の技を次々と習得していった石井は、最終段階としてフォーメーション練習を重ねると、最後はFat man Crew ＋石井の5人による1曲通してのダブルダッチパフォーマンスを完成させた。

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圧巻のパフォーマンスに、VTRを見ていたスタジオの芸人たちも騒然。ザ・プラン9の浅越ゴエが「これはすごい！なんでできるんやろう？」と目を丸くすると、同じくザ・プラン9のお～い！久馬も「NGKの1公演目と2公演目の間（くらいの時間）に……」と、呆れたように石井を称えていた。

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一方で納得がいかない様子を見せたのが祇園の木粼太郎。「『できない』っていうお笑いもあるんですけどねえ」と負け惜しみのような発言をしたのも、かつて木粼も同じ“エンターテイナーへの道”としてイルカトレーナーに挑戦したことがあるからだ。

海原ともこが「もうやってへんやん」と笑うと、木粼は「みんなが石井に行くからでしょ！」とコーナーを石井に奪われた形となったことに悔しさをあらわにする。それでも「勝てることもあるとは思うんですよ。水泳とか得意なんで、水の中やったら石井に勝てる」と石井へのライバル心をのぞかせていた。

なお、さや香・石井がダブルダッチに挑戦した企画「極める！エンターテイナーへの道」は、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）5月14日放送回で紹介された。

【TVer】「ビンビンに立ってるのよ」さや香・石井が語ったダブルダッチ上級編苦戦の原因とは？